У 29-летнего мужчины диагностировали открытый перелом большеберцовой кости, а также ушибы. Авария произошла вчера, 17 июля, на перекрестке улиц Маяковского и Чкалова.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Rover при повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате аварии водитель легкомоторного транспорта доставлен в городскую больницу.

По факту ДТП полиция начала досудебное расследование.

О состоянии пострадавшего мотоциклиста рассказали в управлении здравоохранения:

- Пациент осмотрен специалистами, проведены все необходимые диагностические обследования. На момент осмотра диагностировали открытый перелом большеберцовой кости, ушибы, ссадины. Пациент госпитализирован в отделение травматологии в состоянии средней степени тяжести. Проводятся комплекс лечебных мероприятий.