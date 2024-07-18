Легковой автомобиль сбил мотоциклиста в Костанае. Последний попал в больницу
У 29-летнего мужчины диагностировали открытый перелом большеберцовой кости, а также ушибы. Авария произошла вчера, 17 июля, на перекрестке улиц Маяковского и Чкалова.
- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Rover при повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате аварии водитель легкомоторного транспорта доставлен в городскую больницу.
По факту ДТП полиция начала досудебное расследование.
О состоянии пострадавшего мотоциклиста рассказали в управлении здравоохранения:
- Пациент осмотрен специалистами, проведены все необходимые диагностические обследования. На момент осмотра диагностировали открытый перелом большеберцовой кости, ушибы, ссадины. Пациент госпитализирован в отделение травматологии в состоянии средней степени тяжести. Проводятся комплекс лечебных мероприятий.
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