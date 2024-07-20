Кисломолочные продукты - одни из самых универсальных в кулинарии. Они могут быть основой летних супов и напитков, незаменимы при приготовлении многих видов теста. Их так же, как и просто молоко, используют для выдерживания морской рыбы, печени, чтобы удалить специфические запахи. Ну и маринад для разных видов мяса из них можно готовить.

Филе курицы после кисломолочного маринада получается очень сочным

Нашла этот рецепт еще в те времена, когда о кулинарном блогерстве слыхом не слыхивали, зато издавалась масса книг с рецептами кухонь всего мира. Прием маринования в кисломолочке - из арсенала балканских поваров, они в нем, например, кабанятину выдерживали, мясо других диких животных.

Я чаще всего использую его для куриных филе, ломтики белого мяса получаются очень сочными. Для основы маринада беру ряженку или катык, чем свежее, тем лучше. Объясняю: чем менее кислый продукт, тем дольше в нем может находиться мясо, не меняя структуры волокон. Знаете же, передержишь шашлык в вине или в пюре из киви - и куски начинают слегка расползаться. А у меня куриные филе - дежурное блюдо. Замариновал, поставил в холодильник и можно по паре штук в день жарить неделю... если не надоест.

Итак, в ряженку добавляю соль и немного сахара, перед готовкой мясо уже не солю. Кладу специи и травы. Например, хмели-сунели или сухую аджику, или кориандр. Все, что хотите. В сезон свежих трав можно порубить помельче кинзу, базилик. Но их все-таки лучше для шашлыка из свинины или баранины, а к курице отлично идет свежий укроп. Только не рубите мелко, перед жаркой кусочки надо будет очистить от специй и трав, чтобы не горели. Это, собственно, уже о приготовлении. Достали из маринада, убрали с филе избыток маринада. Я никогда не смываю его струей воды, но, если хотите, воля ваша. Обсушить бумажным полотенцем - и на сковородку. Всегда панирую филе, но это на любителя. Жарить по паре минут с двух сторон. Курятина получается очень сочной.

Точно так же можно поступить со свининой, нарезанной для отбивных (в маринад кладу еще ложечку дижонской горчицы), говяжьими медальонами. Соль можно заменить соевым соусом.

Ингредиенты

Для маринада: 400 мл ряженки, 1 ч. л. с горкой соли или 3 ст. л. соевого соуса (зависит от его солености), 1 ч. л. без горки сахара (можно мед), травы и специи - на усмотрение повара.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ