В Рудном трое мужчин натравили питбуля на людей и их питомцев. До суда стороны примирились, уголовное дело прекратили. Нужно ли запретить примирение сторон в случаях, когда собаку специально натравливают на людей? Да. Это поможет сократить количество таких случаев.

Да. Это заставит хозяев собак задумываться о своей ответственности.

Нет. Полицейские просто не будут возбуждать дела по уголовной статье.

Нет. Это никак не изменит существующую практику.

