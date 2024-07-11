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Холодную воду на один день отключат в нескольких районах Костаная

Галина ПЕТРЕНКО

11 июля 2024, 16:31 |  ЖКХ

Это будет сделано в связи с аварийнами работами по замене запорной арматуры по адресу: ул. Маяковского 101/2А, сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су». Будет прекращена подача питьевой воды в пятницу, 12 июля, с 09:00 до 17:00.

Иллюстративное фото freepik.com

Воду отключат в жилых домах по следующим адресам:

  • микрорайон Наурыз: 1, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9;

  • ул. Воинов-Интернационалистов: 2, 2А, 1/1;

  • ул. Маяковского: 101/1.

Отключены от холодного водоснабжения будут также социальные объекты по адресам:

  • микрорайон Наурыз 11, Ясли-сад №13;

  • ул. Маяковского 99/1, Ветеринарный факультет СХИ;

  • Ул. Маяковского 101/1, магазин «Исток»;

  • Ул. Маяковского 101/2А, мини-маркет «Lilit».