Холодную воду на один день отключат в нескольких районах Костаная
Галина ПЕТРЕНКО
11 июля 2024, 16:31 | ЖКХ
Это будет сделано в связи с аварийнами работами по замене запорной арматуры по адресу: ул. Маяковского 101/2А, сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су». Будет прекращена подача питьевой воды в пятницу, 12 июля, с 09:00 до 17:00.
Иллюстративное фото freepik.com
Воду отключат в жилых домах по следующим адресам:
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микрорайон Наурыз: 1, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9;
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ул. Воинов-Интернационалистов: 2, 2А, 1/1;
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ул. Маяковского: 101/1.
Отключены от холодного водоснабжения будут также социальные объекты по адресам:
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микрорайон Наурыз 11, Ясли-сад №13;
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ул. Маяковского 99/1, Ветеринарный факультет СХИ;
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Ул. Маяковского 101/1, магазин «Исток»;
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Ул. Маяковского 101/2А, мини-маркет «Lilit».
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