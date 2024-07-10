Уголовное дело в отношении 49-летней Ирины ГРОМОВОЙ и 37-летнего Ерлана УМАРОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 10 июля.

Согласно обвинению, у Громовой нет даже высшего медицинского образования, а у Умарова есть лицензия на занятие медицинской деятельностью и сертификаты в области общей хирургии, по специальности он травматолог-ортопед. Но подсудимые проводили пластические операции и причинили вред здоровью пациенток.

Среди потерпевших - несовершеннолетняя девушка. Ее допрашивали сегодня до обеда, эту часть процесса закрыли для журналистов. После обеда суд перешел к допросу свидетелей.

Елена Строчкова сообщила о резукльтатах проверки ТОО «Ерланмед»

Главный специалист отдела медицинского контроля департамента медицинского фармацевтического контроля Костанайской области Елена СТРОЧКОВА сообщила, что была в составе комиссии, которая проверяла деятельность ТОО «Ерланмед», принадлежащее Умарову. До того, как начался ее допрос, гособвинитель Бакытгуль ТУГАМБАЕВА заявила: необходимо огласить акты внеплановой проверки этого ТОО, чтобы она могла задавать детальные вопросы свидетелю.

- Акты внеплановой проверки были составлены в мае 2023 года по обращению пострадавших, - сообщила прокурор. - Тогда были выявлены нарушения в сфере оказания медицинской помощи, в уполномоченные органы были переданы материалы об отзыве лицензии на медицинскую деятельность и возбуждении дела об административной и уголовной ответственности.

Строчкова пояснила, что департамент зарегистрировал обращения от несовершеннолетней и двух женщин, которые пожаловались на некачественно проведенные пластические операции.

- В процессе проверки находился руководитель Умаров, потом подъехала Громова, - пояснила свидетельница. - Проверка проводилась на основе ретроспективного анализа. Мы запросили документы по оказанию медицинской помощи, ознакомились с лицензиями, сертификатами. Медицинского сертификата установленного образца на всех пациентов не было. Были кое-какие данные в компьютере. Данные осмотров и данные о манипуляциях, проведенных Громовой, отсутствовали. Сама Громова не утверждала и не отрицала, что она проводила какие-то манипуляции. Но на следующий день она принесла объяснительную, в которой указала, что она не является сотрудницей ТОО «Ерланмед»и не будет давать пояснений.

Строчкова сообщила, что ТОО «Ерланмед» имело государственную лицензию на общую хирургию и абдоминальную хирургию с августа 2022 года, а также лицензию на пластическую хирургию, травматологическую и диагностическую помощь с октября 2022 года.

- Были выданы предписания, направлены материалы в правоохранительные органы. Лицензия на сегодня не приостановлена, - пояснила Строчкова.

- Относительно Громовой документы были? Сведения о ее образовании? - спросила гособвинитель.

- На момент проверки ТОО «Ерланмед» она отказалась предоставить данные по причине того, что не является сотрудницей этого ТОО. Но в марте 2022 года наш департамент проверял ТОО «Мастерская преображения», я не участвовала в комиссии, но у меня есть данные о проверке. Тогда запрашивались сертификаты и документы об образовании. Громова обещала показать свой диплом и сертификаты, но так и не предоставила ни диплома, ни сертификата.

По словам представителя департамента, из-за этого возбудили административное производство. Громова была привлечена к административной ответственности.

- Тогда же был установлен факт подложного получения документов, которые позволили получить ТОО «Мастерская преображения» лицензию на пластическую хирургию, - добавила свидетельница. - Выяснилось, что воспользовались документами лиц из Алматы, которые даже не знали, что по из документам кто-то получил лицензию. Они были возмущены. На тот момент Громова самостоятельно отозвала лицензию. Для прекращения лицензии либо человек сам ее отзывает, либо по заявлению правоохранительных органов через суд. Громова сделала это сама...

- Для проведения хирургических вмешательств необходим сертификат специалиста? - поинтересовалась прокурор.

- Да, а для самой организации - лицензия. И тогда ТОО может принимать специалистов в соответствии со своей лицензией, - ответила Срочкова.

- Если, по вашим словам, помещение не соответствовало требованиям, как вы тогда лицензию выдавали?- спросил адвокат подсудимой Олег МАЛЬКОВ.

Олег Мальков: «Если помещение не соответствовало требованиям, как вы лицензию выдавали?»

- Для получения лицензии нужен целый пакет документов: сведения о сотрудниках, сведения от департамента санэпидконтроля, - пояснила свидетельница. - Я не специалист того отдела, но имею представление. Лицензию выдает отдел лицензирования и сертификации, а подписывает ее первый руководитель. Наша задача - проверить наличие лицензии.

- То есть, вы сомневаетесь в правомочности вашего органа? И ваша лицензия фальшивая? - спросила подсудимая Ирина Громова. - Помещение не подходит, санитарные нормы не соблюдались. По вашим словам, у владельцев ТОО недостаточно документов, помещение по СЭС не проходит, а фармконтроль выдает лицензию, оформление которой длится около полугода? Вы сомневаетесь в компетентности органа, который выдает лицензию? На это помещение трижды выдавалась лицензия вашим департаментом! И получается, что всегда незаконно?

Елена Строчкова повторила, что она - не сотрудница отдела лицензирования. К следующему судебному заседанию свидетельницу обязали принести документы, о которых она говорила в суде.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ