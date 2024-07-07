28 июня совместно с ТОО республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб начаты поисковые работы. В настоящее время поиск ведется в светлое время с 05:00 утра до 20:00 вечера. Завершить поисковые работы планируется 7 июля, в случае необходимости сроки будут продлены, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на АО "Майкаинзолото".

На предприятии также сообщили, что в соответствии с графиком провели необходимые подготовительные работы.

"С помощью спецтехники завершена нарезка и проходка траншеи до отметки +190 метров. Вывезли и складировали на временный отвал с последующим вывозом и закладкой в образовавшийся провал, расположенный на территории AO "Майкаинзолото" 122 тысячи тонн грунта", - отметили на предприятии.

В работах задействованы бульдозер и два экскаватора. В ковш экскаватора попали обломки деревянной конструкции, возможно, обшивки автобуса, а также обрывки некой документации, на одном из которых написано "наряд-допуск".

Как ранее сообщалось, с 13 мая на месте обвала начались подготовительные работы по расширению апарели для последующего применения тяжелой техники и возобновления поисковых работ. Аким Баянаульского района Ардак Ксентаев отмечал, что, по расчетам компании, все может продлиться где-то до 3,5 месяцев.

Напомним, поисковую операцию на месте обвала приостановили 5 февраля из-за большой угрозы повторного обрушения. Позже, после неоднократных обращений родных погибших, в золоторудной компании заявили, что готовы сделать съезд ко дну воронки для спуска тяжелой техники. Но перед этим требовалось в очередной раз провести геосканирование места провала, сделать экспертизу и разработать проект дальнейших работ, оценив все возможные риски.

Прежнее руководство АО "Майкаинзолото" пыталось через суд доказать свою непричастность к провалу дороги, в который упал автобус с людьми, и требовало признать незаконным акт спецрасследования ЧП. Но специализированный межрайонный административный суд Астаны оставил иск без удовлетворения и признал стопроцентную вину предприятия в групповом несчастном случае.

4 января этого года в Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились четыре горноспасателя. В тот же день двух погибших нашли и подняли на поверхность. Тела 55-летнего водителя оперативного автомобиля Айыпа Тлеубергенова и 36-летнего заместителя командира взвода Айдоса Шаймердена все еще не найдены. Поисковую операцию на месте обвала приостановили еще 5 февраля из-за большой угрозы повторного обрушения.

Фото АО "Майкаинзолото"