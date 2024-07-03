В четверг, 4 июля, днём на севере и востоке региона возможны небольшой град и гроза, ночью и утром - дождь. На востоке области туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 11...16 градусов, днём 25...30 градусов.

В Костанае переменная облачность. Днём небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 14...16 градусов, днём 28...30 градусов.

- Погода в Костанае и области в четверг и в пятницу обусловлена антициклоном, - сообщила "НГ" начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА.

В пятницу, 5 июля, ночью на севере и востоке региона ожидаются дождь и гроза. Днём дождь, на севере сильный, гроза, град и шквал. Ветер северный 9-14 м/с. На юге и востоке области порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 13...18 градусов, днём 28...33 градусов. На северо-востоке 25 градусов.

В Костанае переменная облачность, днём дождь и гроза. Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью 16...18 градусов, днём 28...30 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ