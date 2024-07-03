25 июня 2024 года филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Костанайской области провел экспертизу качества работ и материалов на участке автодороги KP-TR-10 «Тобол - Приозерное» (км 0–5,2) в районе им. Б. Майлина. Подрядчик ТОО «Алюминстрой» ранее проводил здесь средний ремонт, технадзором занималось ТОО "Нурай-Сервис".



В комиссию также входили руководитель отдела ЖКХ района, представители Антикора, технадзора и подрядчика.



- Мы выявили значительные дефекты дорожной одежды, что свидетельствует о недостаточной прочности покрытия, - сообщили "НГ" в пресс-службе Центра качества дорожных активов. - Согласно «Инструкции по диагностике и транспортно-эксплуатационному состоянию автодорог», такие дефекты недопустимы. Также было обнаружено, что в 2023 году отбор проб асфальтобетонной смеси показал несоответствие требованиям нормативных документов.



В ведомстве отметили, что несмотря на обязательства, подрядчик не согласовал лабораторию для проведения комиссионных испытаний. Это привело к невозможности качественного контроля материалов.



- При осмотре участка было установлено, что верхний слой асфальтобетонного покрытия был уложен на нижний слой, имеющий значительные дефекты. Были выявлены участки с разрушением асфальтобетона на пучинистых местах, а также участки с выкрашиванием и ямочностью, - отметили в центре. - Комиссия пришла к выводу, что работы выполнены с отклонениями от требований техдокументации и нормативных документов, что свидетельствует о безответственной работе подрядной организации и нарушении условий инжиниринговой службы.



На основании выявленных нарушений, госорган намерен привлечь к административной ответственности представителей технадзора ТОО «Нурай-Сервис» и подрядной организации ТОО «Алюминстрой».

Фото пресс-службы филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Костанайской области