ГКП «КТЭК» выполнило перерасчет стоимости услуг за потребленную тепловую энергию с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период 2023-2024 годов. Перерасчет был сделан только для категории потребителей «население», не имеющих приборы учета тепловой энергии, сообщает пресс-служба ГКП.





В результате перерасчета и согласно решению уполномоченного органа, сумма возврата составила 32,017 тенге за квадратный метр с учетом НДС.

- Сумма перерасчета (возврата) направлена на лицевые счета потребителей, отражена в счетах извещениях в виде корректировки за июнь месяц 2024 года, - сообщает пресс-служба ГКП. - Общая сумма возврата потребителям за услуги теплоснабжения по ГКП «КТЭК» составила 12 752,6 тыс.тенге.

Фото из архива "НГ"

