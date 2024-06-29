Серая кошка с пятерыми котятами попала в реабилитационный центр ОО «Надежда плюс kst» после программы ОСВВ - нужно было время, чтобы котята восстановились.

Эту кошку ждут жители многоэтажки в Тобыле, а ее котятам нужен новый дом

- Кошка родила пять котят в ту же ночь, когда ее привезли, - рассказала «НГ» заместитель председателя общественной организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Кошку простерилизовали, она продолжила кормить своих деток, которые уже растут. Кошку отловили сотрудники ветстанции Костанайского района во дворе многоэтажного дома в Тобыле, у нее есть чудесные кураторы, которые беспокоятся о ней, привозят вкусняшки мамочке и деткам. Мы с ними на связи, но своими силами всех пристроить будет сложно.

Как только котята вырастут, их мама вернется в свой двор.

- Кошку там ждут, есть люди, которые заботятся о ней, кормят и создают тепло, - пояснила Ольга. - Это пример того, как должно быть, когда животные стерильные и им есть куда вернуться.

Среди котят есть как мальчики, так и девочки. Когда они вырастут, будут очень красивыми.

Чтобы забрать этих котят или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ