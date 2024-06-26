В ближайшие три дня синоптики прогнозируют дожди. Скромными осадками дело не ограничится.

- В ближайшую неделю сохранится неустойчивая погода, вызванная проходящим северо-западным циклоном и связанным с ним атмосферно-фронтальным разделом, которые будут влиять на нашу область. В регионе ожидаются дожди и грозы, на западе области – сильные дожди, - рассказала «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Кроме того, в четверг по области будут и град, и шквал. В Костанае в этот день переменная облачность днем будет сменяться дождем и грозой.

Температура ночью 27 июня по области будет колебаться в пределах +12..+17 градусов, на юге +20. Днем +23..+28, на западе холоднее: +20 градусов, а вот на юге сильная жара +32..+37 градусов.

В областном центре ночью столбики термометров покажут +13..+15 градусов, днем +23..+25.

Ветер, как по всей области, так и в Костанае, в четверг, 27 июня, ожидается юго-восточного направления со скоростью 9-14 м/с. Днем в западных, северных и южных районах, а также в областном центре порывы будут достигать 15-20 м/с.

В пятницу и субботу, 28 и 29 июня, на всей территории области прогнозируют облачность, дожди и грозы, 28-го - на западе, севере и юге, а 29-го на севере и востоке – сильные дожди, град и шквал. В Костанае в эти два дня погода будет похожей – облачность, дожди и грозы.

Температурные показатели 28 и 29 июня по области будут практически одинаковыми. Ночью +17..+22, днем +20..+25, на юге +28 градусов в пятницу. И ночью +15..+20, на северо-западе +12 градусов, днем +18..+23, на юге +26 градусов в субботу.

В Костанае в пятницу температура воздуха ночью +17..+19, днем +23..+25 градусов, в субботу чуть холоднее: +15..+17 ночью и +21..+23 градусов днем.

Ветер 28 и 29 июня по области и Костанаю будет идентичный: юго-восточный с переходом на юго-западное направление, скоростью 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Фото Ксении РЕБИК