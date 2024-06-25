Чаще всего это были жилищные, земельные, таможенные и налоговые споры. Костанайская область среди тех, с чьими госорганами часто судились местные жители, передает Informburo.kz.

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В казахстанские суды поступило свыше 14 тысяч исков в 2024 году, сообщил председатель судебной коллегии по административным делам ВС Аслан Тукиев.

"Часто они касаются министерств экономики и юстиции, Туркестанской, Костанайской, Мангистауской, Карагандинской областей. Без учёта примирения и отзывов удовлетворили 59% исков против госорганов, кроме споров к судоисполнителям. Чаще всего это жилищные, земельные, таможенные и налоговые споры. Третья часть возвратов – отзыв иска, примирение – 13%", – рассказал Аслан Тукиев.

При этом половину решений выносят в пользу бизнеса. Деньги с госрганов взыскивают в 50% дел.