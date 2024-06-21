Экологически ответственный поступок девочек, живущих в Костанае, восхитил читательницу «НГ». Женщина сняла момент, как две девочки, примерно 8-10 лет, сегодня, 21 июня, аккуратно собирали мусор в пакеты возле футбольного поля по адресу Каирбекова, 387.

- Меня поразила их ответственность и доброта! Я зашла в магазин, решила поддержать их – купила им по шоколадке, - рассказывает читательница. - Когда вышла, одна из девочек несла пакеты к мусорным бакам. Я спросила, сами ли они решили прибраться на поле или их кто-то попросил. Девочка улыбнулась и сказала, что сами.

Женщина поблагодарила девочек за их поступок, вручила им сладости и предложила свою помощь.

- Эти дети – настоящие герои! Огромная благодарность и низкий поклон родителям девочек, - пишет наша читательница. - В наше время такие воспитанные и добрые дети – настоящее сокровище. Пусть их пример согревает наши сердца!