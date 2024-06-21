По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 июня, ночью на севере и востоке области ожидается дождь с грозой. Днём грозовые дожди будут идти по северной половине региона, местами возможен град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В воскресенье, 23 июня, грозовые дожди прогнозируются на севере и западе, днём они распространятся на большую часть территории области.

В понедельник, 24 июня, на большей части территории области пройдут дожди с грозами, особенно сильными они будут на западе и юге, там же ожидаются шквал и град.

В Костанае в ближайшие три дня ожидаются дождь, гроза.

- В субботу ночью по области будет 12-17, на юге 20 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 25-30°С, на юге 35°С. В воскресенье ночью 15-20°С, днём воздух прогреется до 35-30°С. В понедельник ночью термометры покажут 15-20, днём - 25-30°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 14-16°С, днём 28-30°С. В воскресенье: ночью 18-20°С, днём 30-32°С. В понедельник: ночью 15-17°С, днём 25-27°С.

В субботу синоптики прогнозируют западный ветер скоростью 9-12 м/с, с порывами при грозе до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник ветер будет северо-западный скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями на западе, севере и востоке до 15-20 м/с. В понедельник отдельные порывы будут достигать скорости 23-28 м/с.



