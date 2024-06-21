С помощью нового сервиса можно также получить дубликат документа об образовании, передает Informburo.kz.

Фото Ксении РЕБИК

На портале "электронного правительства" eGov.kz появился сервис, позволяющий подтвердить подлинность документа об образовании, сообщили в "Национальных информационных технологиях".

Услуга распространяется на документы, выданные организациями высшего, среднего, технического и послесреднего образования как в Казахстане, так и за его пределами.

"Пользователь может получить удостоверение о признании подлинности ранее утерянного документа, получить его дубликат, либо подтвердить подлинность образования, полученного за рубежом", – рассказали в компании.

Сервис доступен в разделе "Образование". Он разделён на две опции – "Признание документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании" и "Признание документов о высшем и послевузовском образовании". Заявка подписывается электронной цифровой подписью или с помощью SMS-пароля.

Также услугу можно получить в отделениях госкорпорации "Правительство для граждан".



