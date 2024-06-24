Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о запрете для большегрузов, который планируют ввести в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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С введением запрета большегрузы больше не смогут ездить по дорогам в Казахстане. Правило не коснется тех, кто провозит груз весом 25 тонн, это максимальная разрешенная норма.

"Есть самосвалы, которые возят более 100 тонн вместо положенных 25 тонн. Эти самосвалы относятся в категории карьерных, то есть они должны ездить на карьерах. Соответственно, есть мультипликативный эффект, то есть мы видим плохие дороги, но при этом по ним ездят большегрузные машины. Нам надо выбирать, какой из них меньше. Поэтому мы допустимую норму не будем запрещать, в пределах допустимых норм пусть ездят. Но самосвалам, которые относятся к карьерным, мы запретим въезд на дороги", - рассказал Максат Калиакпаров в кулуарах Сената.

По его словам, большегрузы регулярно разрушают дороги стоимостью 500 миллиардов тенге. Поэтому в республике и вводят новый запрет. За его нарушение собираются предусмотреть штрафы в рамках Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Суммы пока неизвестны.

"Штрафы, естественно, будут. И это будет не просто так, это будет правовое заключение, после него будут расчеты произведены, и штрафы будут согласно КоАП", - добавил вице-министр.

Документ находится на стадии разработки. Когда он вступит в действие, чиновник не ответил - но добавил, что, возможно, до конца года.