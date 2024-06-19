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В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию до конца недели?

19 июня 2024, 14:14 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 20 по 28 июня сообщила пресс-служба  ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы запланировано в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-88а (работы на ВЛ)

с 20 до 28 июня 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 140-162, 
  • ул. Пролетарская 61-108, 
  • ул. Дулатова 127-181, 
  • ул. Гагарина 74-95, 
  • ул. Алтынсарина 137-149.

ТП-205 (работы на ВЛ)

с 21 до 28 июня 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Абая 287-303, 
  • 3 пр. Лермонтова 1-20, 
  • 4 пр. Лермонтова 1-14, 
  • 6 пр. Лермонтова 1-12.

ТП-119 (ул. Дулатова, ул. Орджоникидзе)

(работы на ТП)

21 и 24 июня 10:00 до 17:00

  • кафе «Меруерт», 
  • ТОО «Казавтоматика», 
  • ТОО «Дудар», 
  • ТОО «Надежда», 
  • СТО «Аманжол», 
  • гостиница «Мираж», 
  • ИП ОК, 
  • ИП Солопов, 
  • ТОО «ВАН», 
  • ИП Харламов.

ТП-419 (работы на ТП)

21 июня 10:00 до 17:00

  • Кофейня № 1,
  • реабилитационный центр,
  • магазин «Добрый»,
  • «Евротех», ГЭК -5,
  • сауна «Спайс»,
  • «Арука»,
  • автомойка «РАКО»,
  • кафе «Шахерезада»,
  • тех. осмотр «Каусар»,
  • газЦентр. 

Спальный сектор:

  • ул. Толстого 25.

Частный сектор:

  • ул. Сьянова 1-34, 
  • ул. Павлова 6-14, 
  • ул. Гоголя 8-26, 18/1-18/11, 
  • ул. Толстого 11-17, 
  • ул. Набережная 7-26.