В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию до конца недели?
19 июня 2024, 14:14 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 20 по 28 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы запланировано в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-88а (работы на ВЛ)
с 20 до 28 июня 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 140-162,
- ул. Пролетарская 61-108,
- ул. Дулатова 127-181,
- ул. Гагарина 74-95,
- ул. Алтынсарина 137-149.
ТП-205 (работы на ВЛ)
с 21 до 28 июня 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Абая 287-303,
- 3 пр. Лермонтова 1-20,
- 4 пр. Лермонтова 1-14,
- 6 пр. Лермонтова 1-12.
ТП-119 (ул. Дулатова, ул. Орджоникидзе)
(работы на ТП)
21 и 24 июня 10:00 до 17:00
- кафе «Меруерт»,
- ТОО «Казавтоматика»,
- ТОО «Дудар»,
- ТОО «Надежда»,
- СТО «Аманжол»,
- гостиница «Мираж»,
- ИП ОК,
- ИП Солопов,
- ТОО «ВАН»,
- ИП Харламов.
ТП-419 (работы на ТП)
21 июня 10:00 до 17:00
- Кофейня № 1,
- реабилитационный центр,
- магазин «Добрый»,
- «Евротех», ГЭК -5,
- сауна «Спайс»,
- «Арука»,
- автомойка «РАКО»,
- кафе «Шахерезада»,
- тех. осмотр «Каусар»,
- газЦентр.
Спальный сектор:
- ул. Толстого 25.
Частный сектор:
- ул. Сьянова 1-34,
- ул. Павлова 6-14,
- ул. Гоголя 8-26, 18/1-18/11,
- ул. Толстого 11-17,
- ул. Набережная 7-26.
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