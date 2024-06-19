Да. Сейчас вопросы задают только самые смелые, а потом начнут критиковать все. 2.0% Да. Споры на постоянных комиссиях маслихатов будут держать чиновников в тонусе. 2.0% Нет. Все эти выпады в адрес чиновников - от популизма и отсутствия компетенции. 23.2% Нет. Как бы ни кричали депутаты, но решение примут таким, как того захочет аким. 72.7%