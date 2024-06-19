Отдел ЖКХ города сообщает о перекрытии улицы Победы в границах ул. Шаяхметова и ул.1 Мая. С 19 по 24 июня здесь пройдут ремонтные работы.

В связи с этим будут изменены схемы движения маршрутов №№ 7, 102, 105, 118, 119, 120, 121, 122.

Дополнительно сообщается, что для маршрутов №№ 102, 118, 119, 120, 121, 122 на время ремонтных работ будет изменена конечная/начальная остановка: с остановки «Гиппократ» на пересечение ул. Победы - ул. Козыбаева.