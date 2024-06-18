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В мкрн Аэропорт почти на сутки отключат холодную воду

18 июня 2024, 13:11 |  ЖКХ

По адресу мкрн. Аэропорт, дом 21 будут вести аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су". В связи с этим подачу питьевой воды прекратят 19 июня с 09:00 до 00:00.


Отключение коснется абонентов, проживающих по следующим адресам:

Жилые дома:

  • мкрн. «Аэропорт»: 1,2,3,4,5,5А,6,7,8,9,10,12,16,17,18,19,20,21,25/1,26,29,32,33,33/2,35,35/1,35А, 38,39,45
  • ул.Герасимова: 1/1,2,2А,2Б,2В,7,8,9,10,12,19,20,21

Социальные объекты:

  • СШ № 29 ул. Герасимова, 4,
  • Детская – Юношеская спортивная школа № 2 ул. Герасимова, 1,
  • Магазин «Дарибек» ул. Уральская, 45,
  • Автомойка «Car RBR Wash» ул. Уральская, 45.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства.