В мкрн Аэропорт почти на сутки отключат холодную воду
18 июня 2024, 13:11 | ЖКХ
По адресу мкрн. Аэропорт, дом 21 будут вести аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су". В связи с этим подачу питьевой воды прекратят 19 июня с 09:00 до 00:00.
Отключение коснется абонентов, проживающих по следующим адресам:
Жилые дома:
- мкрн. «Аэропорт»: 1,2,3,4,5,5А,6,7,8,9,10,12,16,17,18,19,20,21,25/1,26,29,32,33,33/2,35,35/1,35А, 38,39,45
- ул.Герасимова: 1/1,2,2А,2Б,2В,7,8,9,10,12,19,20,21
Социальные объекты:
- СШ № 29 ул. Герасимова, 4,
- Детская – Юношеская спортивная школа № 2 ул. Герасимова, 1,
- Магазин «Дарибек» ул. Уральская, 45,
- Автомойка «Car RBR Wash» ул. Уральская, 45.
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства.
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