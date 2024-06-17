По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 июня, ночью и утром, на западе области ожидается небольшой дождь, гроза. В среду, 19 июня, кратковременные грозовые дожди пройдут днём на севере и западе.

В Костанае в ближайшие два дня прогнозируется переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 14-19, на юге 22 градуса, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём столбики термометров поднимутся до 25-30°С, на юге до 33°С. В среду в ночное время термометры покажут 12-17°С, на юге 20°С. День будет жарким, воздух прогреется до 27-32°С, на юге до 35°С. В Костанае во вторник ночью будет 12-17°С, днём 27-29°С. В среду ночью в областном центре ожидаем 15-17°С, днём 28-3 °С.

В ближайшие двое суток ожидается юго-восточный ветер. Во вторник скорость ветра составит 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с на востоке и юге. В среду средняя скорость ветра усилится до 9-14 м/с, а на западе, севере и юге прогнозируются порывы 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

