Сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков в четырех регионах страны, передает Polisia.kz.

В мае в городе Усть-Каменогорске был задержан местный житель, который под прикрытием мебельного бизнеса наладил производство синтетических наркотиков. Арендован был склад, завезено оборудование и химикаты. При задержании изъято почти 1,5 кг готового наркотика, полторы тонны прекурсоров, а также лабораторное и упаковочное оборудование.

После изучения его контактов, установлены связи с аналогичными лабораториями в Костанае, Петропавловске и Алматинской области. Полицейскими отслеживались маршруты передвижения преступников и их расписание. По готовности проведена незамедлительная и одновременная операция в разных частях страны.

В Рудном задержаны два человека, оборудовавшие лабораторию в бане арендованного дома. Изъято более 300 граммов готовых наркотиков, химикаты, защитные костюмы и оборудование. В их автомобилях найдены расфасованные для продажи наркотики.

В Алматинской области задержаны еще два фигуранта, занимавшиеся производством мефедрона. Изъяты наркотики на последней стадии изготовления, прекурсоры и оборудование.

В сотрудничестве со следствием задержанные выдали информацию о десяти крупных закладках наркотиков общим весом свыше 3 кг.

– Это предотвратило попадание на улицы городов около 11 тысяч разовых доз синтетических наркотиков. В результате принятых мер не допущено в незаконный оборот более 6 кг синтетики и изъято порядка 4 тонн прекурсоров, – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс АЛЕКЕШЕВ. - МВД продолжает работать для безопасности наших граждан и благодарит всех за поддержку и сотрудничество. Только совместными усилиями мы можем сделать города безопаснее и защитить детей от угрозы наркотиков