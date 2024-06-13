Как и куда сообщать о нарушениях гигиенических норм в поездах и самолётах, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте. Без заявления органы не смогут начать проверку, сообщает Informburo.kz.

Фото Олега ПАКА

"В случае выявления нарушений санитарных правил, в том числе обнаружения насекомых, грызунов, незамедлительно сообщите об этом проводнику или бортпроводнику и требуйте устранения нарушения. Не пытайтесь самостоятельно предпринимать какие-либо действия. Доверьтесь профессионалам – они обучены. Это позволит оперативно принять меры по устранению проблемы и обеспечению вашего комфорта и безопасности. Многие нарушения устраняются на месте", – отметили в департаменте.

Если нарушение не устранили или гражданин считает необходимым сообщить об инциденте в уполномоченные органы, можно направить обращение в ДСЭК на транспорте. В заявлении необходимо указать наименование перевозчика, контактные данные, проездной билет, а также предоставить доказательства: фото, аудио или видео.

Как подать обращение:

через портал e-Otinish, выбрав услугу "Подать обращение";

по электронной почте на адрес dsekt@dsm.gov.kz;

лично принести обращение в канцелярию департамента в Астане (Карасай батыра, 2а) или в любой территориальный орган департамента.

В обращении нужно уточнить:

фамилию, имя, отчество;

ИИН;

почтовый адрес;

наименование административного органа и должностного лица, которому подаётся обращение;

суть обращения;

дату подачи;

подпись заявителя или его представителя.

Срок рассмотрения – 15 рабочих дней, но он может быть продлён.