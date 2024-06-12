По прогнозам синоптиков, в четверг, 13 июня, на северо-востоке области днём пройдёт небольшой дождь с грозой. В пятницу и субботу, 14-15 июня, осадки не ожидаются.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг, на большей части территории области будет 12-17, на юге 20 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём воздух прогреется до 28-33, на юге до 36 градусов. В пятницу и субботу температура воздуха будет одинаковой: по ночам прогнозируем 12-17°С, на юге 20°С, в дневное время столбики термометров поднимутся до отметок 30-35°С, на юге до 38°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 15-17°С, днём 31-33°С. В пятницу и субботу: ночью 15-17°С, днём 33-35°С.

Ветер в ближайшие трое суток ожидается северо-западный. В четверг скорость ветра составит 5-10 м/с, с усилениями до 15 м/с на юге области. В пятницу и субботу скорость ветра увеличится до 9-14 м/с.