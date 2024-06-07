В этом месяце казахстанцы отдохнут на один день меньше, чем предполагалось. Понедельник, 17 июня, в стране будет рабочим днем, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Ранее сообщалось, что 17 июня казахстанцев ждет дополнительный выходной, так как на этот день выпадал первый день праздника Курбан айт. Однако сегодня Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сообщило, что праздник настанет на день раньше - 16 июня.

"Когда составлялся календарь праздничных и выходных дней на 2024 год, ДУМК официально нам сообщило, что Курбан айт будет 17 июня. В связи с тем, что это рабочий день, планировалось сделать его выходным. Сейчас ДУМК заявило, что Курбан айт выпадает на 16 июня. Религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет, так как это и так выходной день", - сообщили изданию в Министерстве труда и социальной защиты населения.