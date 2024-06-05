По прогнозам синоптиков, в четверг, 6 июня, ночью на западе, севере и юге области ожидаются дожди с грозами. Днем грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и градом пройдут на севере, юге и востоке.

В пятницу, 7 июня, ночью дожди будут идти на западе и севере, а днём уже на большей части территории области. Причем на западе, севере и юге днём ожидаются гроза, шквал, пройдут осадки, преимущественно дождь.

В субботу, 8 июня, вновь ночью дожди и грозы на западе и севере, а днём на большей части территории области, особенно сильные на севере. Вместе с дождями в дневное время ожидаются гроза, шквал и град.

В Костанае в четверг пройдёт кратковременный грозовой дождь. В пятницу и субботу - дождь с грозой в дневное время.

- По области в четверг ночью будет 14-19 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 28-33°С, на севере 25°С. В пятницу и субботу по ночам термометры будут показывать 13-18°С, на юге 21°С. В дневное время будет жарко: 25-30°С, на юге 33°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 17-19°С, днём 28-30°С. В пятницу ночью 16-18°С, днём 28-30°С. В субботу: ночью 15-17°С, днём 26-28°С.

В четверг ожидается западный ветер скоростью 7-12 м/с, с усилениями при грозе до 15 м/с. В пятницу ветер будет иметь ещё западное направление, а в субботу сменится юго-западным. Скорость ветра в эти дни составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке, отдельные порывы могут достигать 23 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

