Так глава региона прокомментировал идею передать все сети водоснабжения в деревнях и аулах на баланс государственных коммунальных предприятий. Сегодня, 5 июня, вопросы обеспечения населения питьевой водой рассмотрели на совещании в акимате.

- Качественная эксплуатация систем водоснабжения, как вновь построенных или реконструированных, так и уже существующих является важным вопросом, - сказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ. - Имеются села, системы водоснабжения которых обслуживают не коммунальные предприятия, а ТОО, занимающиеся сельским хозяйством. Либо сети находятся на балансе акиматов, либо вообще бесхозяйные. Всего таких сел 30, наибольшее их количество - в Аулиекольском, Житикаринском и Камыстинском районах.

В управлении считают, что акиматы районов должны обеспечить передачу этих систем водоснабжения на баланс субъектов естественных монополий, то есть коммунальных предприятий.

- А если крупное ТОО, которое давно работает на территории сельского округа, справляется с обслуживанием? - задал вопрос аким области. - ГКП, о которых вы говорите, как правило, располагаются в райцентрах. У них зачастую не хватает техники, людей, чтобы не то что обслужить водопровод, но выехать на ликвидацию аварии за десятки километров. Может, не надо шашкой махать? В Диевке ТОО десятки лет в эксплуатации сетей помогает. Что, впредь откажется?

Аким Аулиекольского района подтвердил, что сельхозники помогали и дальше не намерены отказываться от этой работы.

Кумар Аксакалов дал задание «рационально отнестись к вопросу передачи сетей» на баланс районных ГКП.

Фото акимата Костанайской области