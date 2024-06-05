В Казахстане запустят Антифрод-центр по противодействию финансовому мошенничеству, который будет блокировать некоторые денежные переводы, сообщает Informburo.kz со ссылкой на в пресс-службу Национального банка РК.

Иллюстративное фото freepik.com

Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу. К ней подключат финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторов сотовой связи.

"Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой", – объяснили в Нацбанке.

Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка.

Внедрить центр с полным функционалом планируют 22 июля – с момента введения в действие соответствующего закона по вопросам цифровизации.

Изначально антифрод-центр планировалось запустить с января этого года. В октябре 2023 года об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов.