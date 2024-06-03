Установившийся над регионом западный, юго-западный циклон принес теплые воздушные массы, но уже с завтрашнего дня атлантический циклон будет оказывать влияние на нашу область, и, как следствие, ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Фото Ксении РЕБИК

- Погода будет летняя, холода позади, ожидаем устойчиво-теплый температурный фон всю неделю. Но сама погода будет неустойчивой: дожди, грозы и порывы ветра во время них, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО.

Во вторник, 4 июня, на западе и севере области ожидаются дождь и гроза, а днем град. В среду, 5 июня, днем и ночью на севере и западе региона ожидается дождь, днем на юге - гроза и град.

Температура воздуха по области ночью в оба дня 12-17 градусов тепла, на юге региона 5 июня - 20 градусов. Днем, 4 июня, 25-30 градусов, 5 июня - 23-28, на юге +31 градус.

В Костанае в оба дня синоптики обещают переменную облачность. Во вторник, 4 июня, без существенных осадков, а 5 июня временами будет идти дождь, возможна гроза.

Температура воздуха в областном центре ночью во вторник - 14-16, в среду - 15-17 градусов тепла. Днем 4 и 5 июня воздух прогреется до 26-28 градусов выше нуля.

Ветер в Костанае и области во вторник будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с, во время грозы в отдельных регионах порывы до 15-20 м/с. В среду направление сменится на северо-западное со скоростью 9-14 м/с, на западе, севере, востоке - 15-20 м/с.