В Костанае прошел предпоказ фильма «Соңғы үкім» («Последний приговор»). На презентации были продюсер и сценарист фильма Ғалым Доскен и актер Азамат Сатыбалды, сыгравший роль Ахмета Байтурсынова. Они отметили, что Костанай стал вторым городом в премьерном турне после Астаны. По словам Доскена, в основу фильма легли научные исследования, архивы и сочинения политика и просветителя.

Байтурсынов в стенах камеры - как и его образ в рамках установленных фактов / Кадр из фильма

Гостей встречали пышно. Фольклорный ансамбль радовал своей музыкой, местный ресторан предоставил угощения, а все желающие могли сфотографироваться на фоне афиши фильма в узнаваемых образах интеллегенции.

Музыкой встречали гостей предпоказа / Фото автора

Гостей препоказа угощали мясом баурсаками и кумысом / Фото автора

В 2021 году проект выиграл грантовое финансирование Государственного центра поддержки национального кино Казахстана «Kazakhcinema» при поддержке Министерства культуры и спорта РК. К сожалению, фильм не стал откровением и не изменил традиции монументальных биографий о великих именах, за которыми все сложнее увидеть живых людей.

Обязательная часть программы - фотосессия с тремя версиями Байтурсынова / Фото автора

Зрители еще раз познакомились с ключевыми событиями из жизни Байтурсынова, прослушали цитаты из документов, статей и писем, полюбовались красотами природы и послушали песни. На этом и можно было бы завершить обзор фильма, но есть в нем интересные решения, которые могли бы сделать «Соңғы үкім» если не новым взглядом на трагический образ интеллигенции, то хотя бы более глубоким портретом человека. Могли, но, сожалению, не сделали.

Полный зал в кинотеатре в ожидании начала фильма / Фото автора

Утерянная возможность 1. Любовь и преданность

В первую очередь сильно бросается контраст между романтической линией и основным сюжетом. Александра Журавлева - учительница, которой предстоит стать Бадрисафой Байтурсыновой, представляется очень интересным, но, к сожалению плоским персонажем. Ее драма показана между делом, при том, что авторы акцентируют внимание на преданности, любви и стойкости жены Ахмета.

Авторы не дали расскрыться образу главного героя. Что уж говорить о его жене - просто картинка, но плоская / Кадр из фильма

Очень красивой трогательной сценой стал первый полноценный диалог молодых влюбленных о глазах и песне. Драматургически идеально поставленный разговор с подтекстом, готовый материал для коротких видео в социальных сетях. Так же хорошо создано напряжение с третьим лишним в отношениях, из-за которого чувствуется опасность и героям начинаешь сопереживать, но недолго.

Азамат Сатыбалды сыграл Ахмета Байтурсынова / Фото автора

Ближе к финалу герой говорит жене, что ему стыдно перед ней за все мучения, скитания и боль, которую ей пришлось пережить. Но если бы авторы убрали все лишнее и оставили только историю любви, то его признание играло бы сильнее на эмоциях зрителей. А так Бадрисафа осталась просто еще одной «мудрой женщиной за успешным мужчиной».

Идилическая сцена домашнего уюта как контраст жестокости системы / Кадр из фильма

Бадрисафа не должна была раскрывать свое русское имя, пара несколько раз была на грани разоблачения. Какой накал страстей мог бы получится?! Но сюжетная линия с женой Байтурсынова стала просто еще несколькими пунктами в биографии, которые нужно было указать для порядка, хотя сцены с ней были самыми сильными в фильме.

Утерянная возможность 2. Политический манифест и субъективное восприятие времени

Авторы постарались разнообразить повествование нелинейной композицией, в которой сложно было проследить логику. «Соңғы үкім» - название, в котором хорошо прочитывается концепция фильма. Герой проходит через ряд допросов, дознаний и разговоров с представителями разной власти. Политическая сила и идеология меняются, но ценности и решения Ахмета Байтурсынова - учить и жить по закону - неизменны. Череда приговоров завершается ночным расстрелом молодыми казахами, родителей которых учитель знает поименно. Своими руками народ уничтожает знание, историю и память, тем самым подписывая приговор себе.

Все было бы хорошо, но только слишком известна биография и история преследований Байтурсынова зрителям, чтобы можно было их удивить. Авторы вкладывают в речь следователей, прокуроров и самого героя тезисы из биографии Байтурсынова, заставляя их говорить не как персонажей, которые раскрываются в диалоге, а как лекторов в нестандартной постановочной лекции. Так и ждешь, что сейчас актеры повернутся к камере и зададут тебе вопрос.

Хорошим решением была сцена с волком, сайгаком и малышом, которая повторялась три раза. Сначала ее было сложно понять, но со временем и в самом финале этот образ сыграл отлично. Также хороша была сцена со сном и комнатой, полной молодых энергичных правозащитников, из которых мало кто остался в живых на тот момент. Субъективное восприятие могло стать основой для перехода из одного заключения в другое. Через сны, воспоминания или бред авторы могли показать принципиальность, мотивы и решения героя, из-за которых он оказывался в тюрьме или ссылке. Погрузиться в голову персонажа было бы очень интересно, и тогда вполне логична была бы нелинейная композиция, которая больше путала, чем заинтересовывала.

Утерянная возможность 3. Докудрама на больших экранах

Если убрать некоторые хорошо поставленные образные сцены, о которых было сказано выше, то из картины «Соңғы үкім» могла бы получиться хорошая докудрама - жанр, расположенный между документальным и игровым фильмом. Его используют, когда хотят рассказать об историческом событии, но у авторов нет визуальных материалов, поэтому на основе документов (писем, протоколов, статей) создают постановочную реконструкцию, предполагая, как это могло быть. И в этом фильме такой прием используется часто.





Герои читают за кадром письма и заявления, проговаривают цитаты и поясняют что такое «Каркаралинская петиция», «Казахская хрестоматия», для чего нужна газета «Қазақ» и какие идеи персонажи поддерживают. Экспозиция, когда действие не показано в кадре, а проговаривается в речи - очень ленивый прием для игрового кино, но вполне логичный для докумдрамы. «Соңғы үкім» мог стать прорывом документалистов если не на большом экране, то, по крайней мере, на телевидении и в школах.

Утерянная возможность 4. Драма отвественности и героический пафос

Ну и, конечно, в фильме, кроме самого Ахмета Байтурсынова, есть портреты Букейханова, Дулатова и других деятелей партии «Алаш», газеты «Қазақ» и Гражданской войны. Однако все эти имена и портреты пролетают быстрой чередой, не оставляя после себя никакого впечатления. Авторы старались показать неоднозначность выбора героев, когда один из товарищей Байтурсынова переходит на сторону Амангельды Иманова, тем самым становясь противником в борьбе за лучшую версию развития будущего государства.

Байтурсынов, Букейханов и Сколозубов - еще полные надежд на закон и порядок / Кадр из фильма

Сама по себе Гражданская война - очень сильный драматический конфликт, который можно было показать через поиск лучшего выхода для казахов и противостояние идеологий. Байтурсынов, Букейханов и Дулатов не были трехглавым драконом, на их различии и приверженности одной цели авторы могли показать сумятицу и роковые моменты истории, которые перевернули судьбы, чтобы зрители, даже зная развязку, были в напряжении из-за мысли: «А что, если бы случилось по-другому?». Не обязательно показывать скелеты в шкафу центральных персонажей, даже на героическом пафосе такая история могла бы сыграть хорошо, тем более. что финал очень сильно отсылает к фильму «Гладиатор», где главный герой - такой же рыцарь без страха и упрека, как Байтурсынов.

Кровавая расправа карательного отряда делит участников движения «Алаш» / Кадр из фильма

Итого

Как это часто встречается в современном кино, авторы не смогли определиться с жанром и посылом своей картины. Понятно, что когда речь идет о личности, чьи решения, поступки и судьбы влияют на историю и на восприятие реальности целыми поколениями, сложно уместить все события в полнометражный фильм. Но решение есть: либо снимать сериал, либо выбрать что-то одно и подробнее акцентировать внимание зрителей. Пробегая по тезисам из общеизвестной биографии, зрители не получают новых впечатлений, а эффект узнавания не может быть основой всего фильма.

Продюсер и сценарист фильма Ғалым Доскен / Фото автора

Есть вопросы и к технической стороне. Операторы часто снимают крупными планами лица героев, из-за чего во время просмотра на большом экране чувствуется дискомфорт. Так же сильно режет слух разница в звуке, и не всегда понятно, где говорят герои громко, где они думают или зачитывают текст документов, а где начинается песня. Такой разнобой мешает сосредоточиться и погрузиться в фильм, постоянно выбивает из настроения. Некоторые решения в монтаже сцен, откровенно говоря, вводят в ступор, особенно когда авторы кидают зрителя в прошлое, затем возвращают в настоящее, затем опять в прошлое и назад в рамках 10 минут. Такие прыжки во времени сложно назвать аттракционом, скорее - сумятицей.

Последний приговор приводят во исполнение молодое поколение / Кадр из фильма

Хочется почувствовать трепет и дуновения ветра перемен, но в очередной раз, выходя из кинотеатра, понимаешь, что Ахмет Байтурсынов еще долго будет сидеть неподвижным монументом в центре города и не станет живым образом человека в сердцах и умах людей.