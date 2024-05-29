По прогнозам синоптиков, в четверг, 30 мая, на севере, юге и востоке области днём пройдут грозовые дожди, на западе ночью будет туман. В пятницу, 31 мая, на западе и юге вновь прогнозируются дождь, гроза. В субботу, 1 июня, днём на севере, юге и востоке ожидается дождь с грозой, днём на севере - шквал, местами град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность, без осадков.

- По области в четверг ночью будет 9-14, на севере 9 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 17-23°С, на севере 14, на юге 26°С. В пятницу ночью термометры покажут 0...+5°С, на юге +10°С, на севере заморозки до 2 градусов ниже нуля. Днём воздух прогреется до 17-22, на юге до 27 градусов. В ночь на субботу прогнозируем 5-10°С, на юге 13°С, днём будет 17-22°С, на юге 27°С.

В Костанае температурные показатели будут только положительными. В четверг: ночью 9-11°С, днём 17-19°С. В пятницу ночью 6-8°С, днём 18-20°С. В субботу: ночью 5-7°С, днём 20-22°С.

В четверг ожидается северо-восточный ветер скоростью 7-12 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке области. В пятницу будет восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В субботу северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке области.