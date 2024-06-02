Нерестовый запрет на карася, карпа и иные виды рыбы вступил в силу. Нашим рыболовам надо набраться терпения, чтобы прожить это время без любимого занятия на водоемах области. Ну а те, кому терпеть невмоготу, отправляются на Тобол: там рыбалка никогда не отменяется и можно выудить то, что ловить не запрещено.

После паводка

Однозначно: небывало мощный разлив нашего Тобола не мог не сказаться на привычной жизни его рыбьего народа. Теперь заядлым рыбакам придется заново искать места клева, потому что рыба нашла себе другое место обитания, где сможет прокормиться сама.

Рыбачить на Тоболе можно, не выезжая из города

Ихтиологи отмечают, что любой паводок может как негативно, так и позитивно повлиять на популяцию рыб. С одной стороны, увеличение объема, силы потока течения и расширение ареала проживания могут способствовать росту численности некоторых видов рыб за счет новых мест их нереста и кормежки. С другой, мощные потоки могут уничтожать икру и молодь, что приведет к снижению численности.

Что касается миграции рыб из одного водоема в другой (из Тобола в озера, пруды, старицы), то она может по-разному влиять на экосистему. Специалисты считают, что паводки способствуют генетическому обмену между популяциями и их проникновению на новые территории. И это хорошо. Но миграция может привести к распространению таких чужеродных видов рыбы, которые вытеснят местных старожилов и нарушат баланс экосистемы. И это плохо. Что будет с клевом после нашего паводка, мы с Сабанеем пытаемся понять уже сейчас.

В первые дни после того, как мощь паводка ослабела, мы пробовали рыбачить на Тоболе. Тогда изредка поклевывал лишь мелкий окунек. Позже, когда наша главная река уже вошла в свои берега, неуверенно, осторожно, но все-таки начала клевать мелкая плотвичка.

А что сейчас? Едем инспектировать свои места на костанайской городской набережной. Здесь пока еще колют глаз яркие следы недавнего буйства Тобола. Россыпью вдоль набережной лежит тротуарная плитка, правда, рядом с ней уже стоят поддоны с новой, значит, вскоре быть ремонту. На знакомом берегу я не досчиталась некоторых деревьев и кустов, а на тех, которые остались, метрах в 7 от земли застряли в ветках пучки травы, похожие на грачиные гнезда. Конечно, понятно, что это не гнезда, а метки стихии: столько здесь было воды и мощи.

Скатываемся с Сабанеем с подмытого крутого берега. Тобол теперь спокойный и мирный, тут же несколько рыбаков. Один ловит на донку и удочку, другие - только на удочки. Тут же, в ведерке, общий улов - довольно много плотвы разного размера, причем есть даже приличные экземпляры - граммов на 200-250. Ловят с метровой глубины на кукурузу. Меня эта расточительность удивила: тобольский чебак у меня в любое время подсаживался на червя и перловку. Оказалось, что и то и другое рыболовы плотве предлагали - поклевок не было. Что же получается, вместо нашего неизбалованного чебака откуда-то издалека тобольским потоком принесло капризного другого?

Спрашиваю, попадалась ли иная рыба. Отвечают: «Нам сегодня нет, но до нас был здесь один дедок, так он пару линей поймал». Узнаю также, что в теплые дни здесь уже даже карасей ловили. Этот факт также заставляет меня удивиться: ни в одну из наших с Сабанеем бесчисленных рыбалок на Тоболе карась нам на крючок не попадался. Хотя огромных, килограмма на полтора, тобольских карасей я видела. Вот только пойманы они были сетями.

Конечно, очень бы хотелось надеяться на то, что и такие караси, и наши трофейные сазаны, щуки, лещи, судаки, окуни не унесло стихией в дальние дали, что хотя бы часть тобольского золотого фонда у нас осталась.

А что на старицах?

Если в первые дни после того, как нагулявшийся Тобол вернулся в свое привычное русло, клева на старицах, по которым прошел речной поток, не было совсем, то сейчас ситуация изменилась. И к лучшему!

Тобольская плотва после паводка

Отправляемся с Сабанеем на одну из тобольских стариц в районе Шахринки. 7 часов утра. Солнце уже проснулось, но еще, будто спросонья, не пришло в себя - не греет. Ночью была гроза с дождем, а потому еще сыро, но птичий хоровод уже ожил - искренне радуется жизни… Подъезжаем к водоему, который можно назвать прудом, потому что он совсем невелик. На берегу два дедка. Одному с виду лет 70, а другому - под 80. Пока размышляем с Сабанеем, где бы пристроиться, тот, что помоложе, вдруг делает подсечку. Наблюдаем: его удочка согнулась в дугу, вот-вот переломится… Кое-как, с большим усилием, дедок подводит улов к берегу, а подсачека, увы, нет… И все-таки победа за дедом! Ему удается подцепить леску другой рукой и волоком вытянуть рыбину на берег. Карась! Нет, карасище! Неправдоподобно огромный, килограмма на полтора. Такого здесь мы с Сабанеем никогда не ловили и даже не видели.

Конечно, рыбацкая зависть заставила-таки подойти. Деды оказались неразговорчивыми, но все-таки кое-что выведать мне удалось. На эту старицу в свои оборудованные места они приходят почти каждый день. Начинают рыбачить с первыми лучами солнца. Ловят на огородного червя, прикармливают хлебом, смешанным с кормовыми подсолнечными семечками и береговым грунтом. Признались, что такой трофейный карась не часто, но все-таки попадается. Причем в тот день - уже второй. Вот только очень мешает клеву мелкая плотва, которая так и норовит сдернуть насадку с крючка. Они пробовали в этих же точках рыбачить ночью - и тоже с результатом.

Из услышанного и увиденного я поняла, что прудок этот сразу же нас таким монстром не одарит. Надо его, как деды, не один день приваживать, приучать, обласкивать. К чему мы сразу же и приступили. Расчет был на то, что, пока мы будем здешнего трофея дрессировать, нерестовый запрет закончится. Неподалеку от дедов Сабаней вырезал в тростнике подходы. Прикормил водную площадку своей хитрой кашей, установил подставки под удочки. На крючки мы насадили по зерну сладкой баночной кукурузы, забросили удочки на глубину в полтора метра.

Увиденный трофей не давал мне покоя, я то и дело прислушивалась: вдруг опять дедок тащит такого же. У нас поклевки начались не сразу, а когда появились, то долго и я, и Сабаней не могли подсечь того, кто интересовался нашим деликатесом. Но по реакции поплавка было понятно - это не карась. Наконец, Сабаней выудил первого чебачка, а следом и я подсекла такого же. Поклевки стали чаще и веселее, но нас они не радовали. Пару раз Сабанею удалось подсечь довольно приличных размеров подлещиков. Но это были незваные гости, а потому мы, извинившись, деликатно отправили их домой. Своего карася в тот день мы так и не дождались. Деды ближе к обеду собрали снасти и отчалили восвояси. Погода портилась, обещая шквальный ветер и дождь. Поглядывая на небо, мы спешно стали собирать снасти, зная о том, что такая погода не нравится ни рыбакам, ни рыбе. Прощаясь со старицей, отправили на облюбованный пятачок водной глади добрую порцию карасиного деликатеса - пусть привыкает трофей, растет, набирает вес и ждет нас.

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Клев-инфо