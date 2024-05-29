Нельзя брать кредит без согласия супруга: закон направили на подпись Токаеву
Согласие супругов потребуется при выдаче кредита предварительно на сумму свыше 1000 МРП. Мажилис согласился с предложениями сената по закону о кредитовании и защиты прав заёмщиков. Документ направили на подпись президенту, передает Informburo.kz.
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Он предусматривает:
- Запрет на предоставление кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней.
- Запрет на предоставление займа без согласия супруга/супруги при выдаче кредита предварительно на сумму свыше 1000 МРП (3,7 млн тенге).
- По непогашенным потребительским кредитам запрещается начисление вознаграждения после 90 дней просрочки.На период прохождения срочной воинской службы заёмщику предоставляется отсрочка платежей по кредитам.
- Вносится понятие "потребительский кредит", размер которого будет определять нормативный правовой акт уполномоченного органа.
- По онлайн-микрокредитам сроком до 45 дней и с суммой до 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году) планируют отменить особые условия предоставления, но установить для них предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения.
- До 1 мая 2026 года введут мораторий на уступку займов коллекторам для того, чтобы банки и микрофинансовые организации самостоятельно провели качественную работу по урегулированию задолженности граждан.
- Банкам и микрофинансовым организациям запрещается предоставлять электронный заём без проведения биометрической идентификации клиента.
Также во избежание интернет-мошенничества предусматривается услуга "стоп-кредит" – добровольное ограничение на получение кредита физическим лицам.
Ранее депутаты сената вернули документ в мажилис со следующими правками:
- Исключение финансирования деятельности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка из состава расходов республиканского бюджета с переходом на финансирование из бюджета Нацбанка, переход агентства на систему закупок и бухгалтерского учёта по правилам Нацбанка.
- Исключение внедрения нового понятия "электронный банковский заём" в связи с тем, что оно уже предусмотрено соответствующими нормами действующего законодательства.
- Продление на 60 дней предлагаемой законом отсрочки по погашению займа на период прохождения срочной воинской службы для предоставления вновь уволенному в запас военнослужащему времени для трудоустройства и восстановления платёжеспособности. Предлагается также не распространять отдельные требования по заключению дополнительных соглашений по ипотечным договорам, договорам залога движимого и недвижимого имущества.
- Распространение запрета на предоставление электронного банковского займа без биометрической идентификации только на физических лиц в связи с тем, что проведение биометрической идентификации юридических лиц невозможно.
- Установление дополнительных требований при избрании банковского и микрофинансового омбудсмена.
- Уточнение норм, регламентирующих деятельность кредитных бюро с государственным участием, а также введение дополнительных сведений, предоставляемых в кредитное бюро коллекторами.
- Приведение в соответствие норм, связанных с добровольным отказом от получения кредитов, при заключении договора с ломбардами в связи со спецификой их деятельности.
- Дополнение состава участников синдицированного кредитования филиалами банков-нерезидентов и банками МФЦА, чтобы предоставить им дополнительную возможность инвестировать в экономику Казахстана.
Депутаты мажилиса согласились с предложенными поправками и направили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заёмщиков" на подпись президенту.
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