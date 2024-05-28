От предпринимателей власти требуют демонтировать киоски и убрать летник. Об этом 27 мая на аппаратном совещании сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат ТЕМИРБАЕВ.

- На земельных участках, находящихся в государственной собственности, предприниматели самовольно разместили павильон по реализации фаст-фуда - это район магазина «Кайнар» на улице Победы, точка продажи мороженого «Twist» в районе Отбасы банка и летник в районе магазина «Юничел» и кофейни «Evabakery» в Сити-центре, - перечислил спикер.

По его словам, владельцы оповещены о том, что им нужно устранить нарушение, но на демонтаж не соглашаются. Материалы по данным фактам направлены в департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области для привлечения предпринимателей к административной ответственности и демонтажа объектов.

Руководитель отдела напомнил, что бизнес не использовал возможность разместиться в Сити-центре на законных основаниях. Несколько лет назад это место было примером хаотичного размещения множества нестационарных торговых и развлекательных объектов.

- В настоящее время здесь функционируют 2 торговых павильона, - сказал Темирбаев. - Отмечу, что земельные участки под их размещение предприниматели получили на аукционе летом 2022 года. Предлагалось 5 земельных участков, но аукцион по трем из них был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников.

- 5 млн тенге за аренду не захотели платить, собирались просто так стоять, - констатировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

За прошлый год возвращены в государственную собственность 20 земельных участков, предоставленных для размещения нестационарных торговых объектов. Акимат города отказал в пролонгации договоров аренды из-за систематического нарушения условий, содержащихся в них.

Фото Галины КАТКОВОЙ