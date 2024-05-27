Костанайцы, в частности, жалуются на то, в каком неопрятном виде - со слоем жухлой травы - остаются после обработки триммерами и газоны, и тротуары. Вопрос об этом мы задали сегодня, 27 мая, на аппаратном совещании в городском акимате.

Один из тех, кто обратился в «НГ», ориентировал для примера на газон неподалеку от магазина «Мандарин» по улице Майлина. Критиковал работы по благоустройству за то, что после скашивания травы во многих местах остаются земляные проплешины с мусором, клочки старой желтой растительности. Да еще и срезанная трава валяется. Зачем, дескать, вообще убирать сейчас пышную зелень и оставлять газоны в жалком виде.

Честно говоря, часть претензий все-таки не к тем, кто триммерами орудует, а к тому, что значительная часть газонов в городе не засеяны специальной травой. На них растет всякая всячина, сорняки. Если не косить, бурьян по пояс вымахает. По многочисленным окуркам, крышкам, пачкам от сигарет, которые оказываются на виду после скашивания, тоже претензии не к подрядчикам. Но вот по остающимся растительным остаткам - точно к ним.

На предыдущих совещаниях аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сообщал, что площади сеяных газонов в городе будут увеличиваться.

- Насчет травы - должны ее за собой убирать? - уточнил он у сотрудников отдела ЖКХ.

Должны, после скашивания по тротуарам и проезжей части обязаны пройтись пылесосами и все убрать, был ответ.

Указанный участок - в ведении ТОО «Таза жол», его представитель объяснил, что убирают траву ночью, причем на ул. Майлина порядок навели.

Через пару часов после совещания мы по улице прошлись. Ощущение, что траву с тротуаров ветер смел. Лежит под заборами частных домов. А большая часть скошенного остается на газонах, которые с этими остатками действительно смотрятся неряшливо.

Фото Галины КАТКОВОЙ