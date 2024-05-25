"Чтобы сдать на права в 19 лет" - Как на фестивале в Костанае у школьников знание ПДД проверяли
Аружан НУРМУХАНОВА
Городской фестиваль знатоков ПДД провели 23 мая прошел в общеобразовательной школе № 10. В нем приняли участие около 300 учеников 5-11 классов.
С начала 2024 года в регионе зарегистрировано 19 ДТП с участием детей и подростков. В 13 случаях дети были пешеходами. в 6 случаях - пассажирами. В сравнении с прошлым годом количество таких аварий снизилось на 40% (с 32-х). Сейчас полицейские особое внимание уделяют несовершеннолетним, управляющим велосипедами, мопедами, скутерами и электросамокатами, а также пешеходам.
- В преддверии летних каникул с 20 по 30 мая проводится республиканская акция «Внимание дети!», - рассказала "НГ" старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП Костанайской области Елена МАГАСУМОВА. - В рамках акции мы стараемся провести с детьми занятия по закреплению знаний ПДД.
В рамках фестиваля школьники отвечали на 10 вопросов.
- Тестирование было не сильно сложным, но я заранее подготовилась к нему. - рассказала "НГ" ученица 8 класса Чапаевской основной средней школы Томирис НУРСЕИТОВА. - Немного затруднялась на вопросе «Со скольки лет можно сидеть за водительском сидении?» Нам очень понравилось участвовать, а также программа с музыкой, танцами и песнями.
- Тестирование заняло у меня 15 минут, - рассказала ученица 10 класса школы № 15 Костаная Нарина ШАЙХИСЛАМ. - В следующем году я планирую готовиться к экзамену, чтобы сдать на права в 18 лет, и считаю, что такие тесты помогут мне укрепить базовые навыки и узнать что-то новое. Из нашей школы приняли участие в фестивале 10 учеников.
Студент КРУ им. А Байтурсынова Тимур ГАНАЕВ раньше активно участвовал в отряде ЮИД на базе своей школы. В этот раз он вошел в состав жюри.
- Детям должны с самого детства объяснять и обучать, как себя правильно вести на дороге, чтобы обезопасить их, - отмечает он.
Призерам фестиваля вручили грамоты.
Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова
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