Городской фестиваль знатоков ПДД провели 23 мая прошел в общеобразовательной школе № 10. В нем приняли участие около 300 учеников 5-11 классов.

С начала 2024 года в регионе зарегистрировано 19 ДТП с участием детей и подростков. В 13 случаях дети были пешеходами. в 6 случаях - пассажирами. В сравнении с прошлым годом количество таких аварий снизилось на 40% (с 32-х). Сейчас полицейские особое внимание уделяют несовершеннолетним, управляющим велосипедами, мопедами, скутерами и электросамокатами, а также пешеходам.

- В преддверии летних каникул с 20 по 30 мая проводится республиканская акция «Внимание дети!», - рассказала "НГ" старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП Костанайской области Елена МАГАСУМОВА. - В рамках акции мы стараемся провести с детьми занятия по закреплению знаний ПДД.

В рамках фестиваля школьники отвечали на 10 вопросов.

- Тестирование было не сильно сложным, но я заранее подготовилась к нему. - рассказала "НГ" ученица 8 класса Чапаевской основной средней школы Томирис НУРСЕИТОВА. - Немного затруднялась на вопросе «Со скольки лет можно сидеть за водительском сидении?» Нам очень понравилось участвовать, а также программа с музыкой, танцами и песнями.

- Тестирование заняло у меня 15 минут, - рассказала ученица 10 класса школы № 15 Костаная Нарина ШАЙХИСЛАМ. - В следующем году я планирую готовиться к экзамену, чтобы сдать на права в 18 лет, и считаю, что такие тесты помогут мне укрепить базовые навыки и узнать что-то новое. Из нашей школы приняли участие в фестивале 10 учеников.

Студент КРУ им. А Байтурсынова Тимур ГАНАЕВ раньше активно участвовал в отряде ЮИД на базе своей школы. В этот раз он вошел в состав жюри.

- Детям должны с самого детства объяснять и обучать, как себя правильно вести на дороге, чтобы обезопасить их, - отмечает он.

Призерам фестиваля вручили грамоты.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова