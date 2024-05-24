Об этом сегодня, 24 мая, на брифинге рассказала заместитель руководитель управления физической культуры и спорта Елена КИРЕЕВА. Она сообщила, что ведомство заканчивает собирать заявки от поставщиков и уже в начале июня через портал Damubala начнется прием заявок от родителей. Как и прежде, больше шансов на одобрение заявки у того, кто быстрее подал заявку на сайт.

Программа ArtSport предназначена для подушевого финансирования детей, которые занимаются в определенных частных секциях. То есть государство платит тренерам за каждого ребенка, который зарегистрировался на портале и посещает тренировки. Раньше заявки собирали через одноименный портал программы, сейчас право сбора заявок выиграла другая платформа - Damubala.

С этого года родители подтверждают зачисление своего ребенка в спортивные секции с помощью электронно-цифровой подписи.

- В марте 2023 года разработчиками платформы введена функция верификации, когда каждый родитель должен подтвердить свой аккаунт ЭЦП-ключем, для подписания табеля учета посещений занятий, - сказала Киреева. - Мы смогли провести большую зачистку детей, которые не посещали спортивные секции, но, по данным поставщиков, были на тренировках. В 2023 году прекратили работать 4 поставщика. Тогда же, в связи с экономией денежных средств, был открыт прием заявок для новых поставщиков и выдачу более 4000 ваучеров. Было одобрено 18 заявок от 9 поставщиков и активировано 6640 ваучеров.

Переход от платформы ArtSport к порталу Damubala негативно сказался на количестве участников программы подушевого финансирования. От бюджетного финансирования отказались 5 поставщиков, из-за чего охват детей сократился с 6533 до 5700 человек.

- В этом году платформа Damubala выиграла госзакупки для приема заявок, однако поставщики услуг столкнулись с некоторыми сложностями, - сказала Киреева. - Среди проблем - составление расписания занятий с формированием табелей, с подписанием табелей с помощью ЭЦП.

Киреева отмечает, что за три пропуска занятий без уважительной причины программа автоматически архивирует ваучер ребенка.

- Следует отметить, что поставщики выбирают наименее затратные виды спорта в плане организации тренировочной работы: шахматы, бокс, футбол, волейбол, - сказала Киреева. - Чем сложнее вид спорта, тем сложнее найти поставщиков. К примеру, у нас отсутствуют секции по зимним видам спорта. Там очень дорогой инвентарь.

Сейчас родители из Костанайской области могут записать своих детей на 352 спортивные секции по 18 видам спорта (каратэ, таеквондо, теннис, дзюдо, спортивная гимнастика, шахматы, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, казак куреси, футбол, футзал, волейбол, баскетбол, спортивные танцы, настольный теннис, плавание, художественная гимнастика).

Большинство секций, конечно, в Костанае и Рудном. Правда совсем без секций остаются Амангельдинский, Наурузумском, Камыстинском и Денисовском районах.

Фото Георгия ГОВОРОВА