На повестке майских дней - кутабы. Такое блюдо популярно в кухнях кавказских народов. Их любят там, где много молодого рассольного сыра и самой разнообразной зелени. У нас сейчас многие дачники тоже увлекаются выращиванием таких культур. Чего только не встретишь на грядках. И первая зеленушка уже вовсю пошла.

Кутабы собственной персоной, их можно печь с разной зеленью все лето

Впрочем, у меня на даче как раз выбор сейчас простейший - три разновидности лука, прошлогодняя петрушка, крапива. Жаль, шпинат еще мелковат. Ни он, ни крапива вкуса, конечно, особого не дают, но полезны и как наполнители в начинке хороши.

Что у меня в ней отвечало за вкус? Шнитт-лук, батун и мой любимый слизун, у которого широкие сочные листья сладковаты, при этом с ноткой чеснока.

Помыла, обсушила, мелко порезала все это. Порубила молодые верхушки крапивы. Не обдавала кипятком, они пока что нежные. Добавила 5-процентного творога, соли, перемешала рукой, слегка приминая лук. В половину начинки добавила еще тертого сыра. А вторую половину посыпала копченой паприкой. Попробовать решила, как с нею будет.

Тесто простейшее. Из муки, воды, соли и растительного масла. Только я вместо воды взяла помидорный маринад, а соль исключила. Я часто использую рассолы, которые остаются от консервированных овощей. Хлеб на них, пеку, например. Добавляю при тушении мяса. Оттаиваю в них морскую рыбу...

Замесила эластичное тесто, дала полчаса отлежаться. Раскатывала сочни, как на чебуреки, но тоньше, чтобы начинка прямо просвечивала.

Кутабы пекут на сухой сковороде. Кстати, она не должна быть раскаленной докрасна. Некрасиво тогда запекаются ваши изделия. Лучше разогреть до максимума, а потом убавить жар до среднего. Пекутся они примерно по минуте с каждой стороны. Этого хватает. Горячие кутабы полагается складывать стопкой, обильно промазывая сливочным маслом.

Кстати, кутабы прекрасно разогреваются в микроволновке. Да и холодными на удивление хороши.

Ингредиенты

Для теста: 300 г муки, 150 мл воды, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли.

Для начинки: 150-200 г зелени, 100 г творога, 50 г твердого сыра, 0,5 ч. л. копченой паприки.