Можно сказать, что готовился к рекорду он по суворовскому методу: тяжело в учении - легко в бою. На тренировках прыгал долго и с утяжелителями, чтобы в нужный день снять их и допрыгать «до победного» быстро и легко.





Кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Роман АЛЕКСЕЕВ рассказал «НГ», как готовился к рекорду в новом для Книги рекордов Казахстана движении - преодолении лестницы здоровья «Медео» в Алматы одними лишь прыжками из полного приседа.

Кому-то сложно подняться по лестнице шагом, а Роман пересёк её прыжками вперёд. И не абы какими, а «лягушкой» - одним из самых сложных спортивных стилей, когда в начале движения таз на одном уровне с коленями. Утром 22 мая он установил первый такой рекорд Казахстана, прыгнув 223 раза и преодолев лестницу от первой до последней ступеньки за 19 мин. 15 сек.

Должно быть, жжение в ногах было адское, а бросить попытку с каждой ступенькой хотелось всё сильнее? Ведь даже обычный просмотр видео выполнения сего действа перебивает дыхание.

- Преодоление лестницы далось относительно легко, - ответил "НГ" рекордсмен. - На следующее утро особо ничего не болело.

В чём же секрет Романа Алексеева?

- Подготовка у меня было очень тяжёлая. Поэтому на реализации рекорда мне было относительно комфортно. За период подготовки я как будто бы привык.

Многим знакомо это чувство, когда после продолжительной носки тяжёлых сумок в руках появляется приятная лёгкость и кажется, что поднимать предметы стало на порядок проще. Тот, кто в перерывах между подходами в тренажерном зале проверяет сообщеничя на телефоне, знает этот страх разбить гаджет неосторожными движениями руки - уж слишком лёгким кажется кусок пластмассы после тяжёлых гантелей. На этом принципе Роман и построил свою подготовку к рекорду - тренировался в жилете-утяжелителе, чтобы потом сбросить груз и выжать результат сверх своей нормы.

- Когда я чувствовал, что от тренировки к тренировке мне становится проще, я брал больше утяжелители. На самом рекорде, без утяжелителей, мне уже было намного комфортнее, - поясняет он.

Однако "относительно легко" - не значит "совсем просто". Что же помогло спортсмену продолжать столь тяжёлое упражнение?

- И ноги, и дыхательная система - всё «встало». Там уже волевой характер из профессионального спорта не дал мне сдаться и позволил продолжать.

- Почему именно прыжки? В лёгкой атлетике ведь столько движений.

- С детства тренеры разглядели во мне прыгучесть и взрывную силу. Поэтому в лёгкой атлетике я углубился в прыжки в длину и спринт на 100 м.

Извечная проблема перехода спортсмена из коротких и скоростных движений в длинные и продолжительные имела место и в этом рекорде. Ведь практикующему секундные стометровки Роману предстояло преодолевать дистанцию почти 20 минут. Непривычная длительность для спринтера.

- Разного рода подготовительные системы были. Мне присуща взрывная сила, но для рекорда мне нужно было научиться работать в долгом силовом режиме.

Также немаловажную роль в рекорде сыграла поддержка от учеников спортсмена.

- Мне было легко и комфортно, потому что очень много учеников пришло поддержать меня. Атмосфера создавалась прям лютая. Спасибо всем, кто пришёл и в принципе поддерживал!

- А если рекорд побьют?

- Ну и ладно. Я первый человек, который это придумал и это сделал. Следующим будет легче ориентироваться на уже существующий показатель. Мне даже немного льстит, что я для кого-то буду примером. Желаю тем, кто будет пробовать побить мой рекорд, удачи, терпения и трудолюбия.

Обновлять рекорд Роман в ближайшее время не планирует - пока ничто не мотивирует, ведь желающих побить столь сложный рекорд рекорд ещё не объявлялось.

24-летний Роман Алексеев родился в Житикаре. Лауреат книги «Золотая молодёжь Костанайской области». Был членом молодёжной сборной РК по лёгкой атлетике. Имеет 2-й взрослый разряд по боксу. Призёр Универсиады, Кубка РК, чемпионата РК. Сейчас работает тренером в сфере фитнеса.

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