Ассоциация техосмотра Казахстана выразила обеспокоенность по поводу текущей ситуации на рынке технического осмотра автомобилей, передает Tengri Auto.

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Председатель Республиканской Ассоциации операторов технического осмотра Михаил Будянский отметил, что уведомительный характер регистрации был изначально придуман для упрощения регистрации и развития малого бизнеса. Однако этой системой стали злоупотреблять недобросовестные участники рынка.

"Уведомительный характер позволил существующим на рынке техосмотра операторам обходить обязательные требования, - заявил представитель Ассоциации. - Они поняли, что им не обязательно покупать дорогостоящее оборудование, снимать большие площади и нанимать квалифицированный персонал. Достаточно было иметь любой договор аренды и любые документы на оборудование, чтобы подать уведомление и получить разрешение на работу".

После получения разрешения такие операторы сразу получают доступ к базе оператора и начинают принимать фотографии и отправлять их в базу, хотя фактически станции техосмотра нет. В результате увеличилось число фактов формального проведения техосмотра: машины заезжают и уезжают, не проходя реальной проверки.

"К сожалению, с момента введения уведомительного характера в 2018 году, открылось около 800 операторов, которые фактически не соответствуют требованиям стандартов. В таких условиях невозможно продиагностировать транспортное средство и допустить его к использованию на дорогах общего пользования", - добавил представитель.

Эта ситуация привела к многочисленным негативным последствиям. Нерабочее оборудование получает ежегодную поверку, а проверяющие органы перестали выезжать на такие станции, прикрываясь уведомительным характером.

Ассоциация подчеркивает необходимость перехода с уведомительного на разрешительный характер регистрации, несмотря на существующий мораторий. Все станции должны будут пройти инспекционную проверку на соответствие действующим стандартам СТ РК 18.11 (Субъекты противодействия коррупции - прим.), включая проверку помещений, комплектности оборудования и его поверки. Ожидается, что количество операторов техосмотра снизится, оставив на рынке только добросовестных участников.

"Это правильное решение, которое повысит безопасность, снизит загрязнение окружающей среды и обеспечит правильное диагностирование транспортных средств, допущенных на дороги общего пользования", - заключил представитель Ассоциации.