Футбольных функционеров, которые предлагают взятки судьям, будут наказывать правоохранительные органы. С таким заявлением выступил президент КФФ, сообщает Tengrinews.kz.

Адлет Барменкулов записал видеообращение, в котором пообещал впредь предавать огласке подобные случаи, а также высказался о качестве футбольного менеджмента.

Глава федерации обратился к официальным лицам, работающим в футбольной системе, и призвал их соблюдать профессиональную этику.

"Высказывания болельщиков о несправедливом судействе имеют характер эмоциональный, и мы принимаем этот факт. Потому что футбол для болельщиков! Но когда официальные лица, работающие в футбольной системе, позволяют себе дискредитировать казахстанский футбол, это говорит об отсутствии спортивной этики, эгоизме и низкой компетентности. Уважаемые футбольные функционеры, мы с вами не болельщики, мы те, кто обеспечивает сервис для болельщиков. Мы должны каждую секунду заботиться о эмоциональной свежести наших болельщиков. Мы следуем этическим международным нормам ФИФА и УЕФА и всегда будем призывать к ответственности и также публично об этом говорить. Согласен, сложно перестроить работу клуба, когда прошлые победы достигались сомнительными методами. Судья - удобный громоотвод, потому что признавать ошибки в работе своего клуба вам сложнее. Первые руководители не должны думать локально, а должны думать масштабно и действовать системно. Для наведения порядка в нашем футболе нужно действовать вместе, а не каждый сам за себя", - сказал Барменкулов.

Глава КФФ подчеркнул, что взятничество в футболе должно быть искоренено. Впредь случаи, когда функционеры предлагают судьям финансовое вознаграждение, будут преданы огласке и переданы правоохранительным органам.

"Клубам необходимо прекратить предлагать взятки арбитрам. Мы это будем фиксировать и теперь выдавать публично. Заявляю: 23 арбитра, отобранные на обслуживание Премьер-лиги, взяток не берут, так как им достаточно той мотивационной суммы, которую они получают после матча от федерации по результатам оценки их работы. Я на сто процентов доверяю каждому из них. Я уверен, что среди них нет предателей. А с предателями у меня разговор короткий. Такие дела будут переданы в правоохранительные органы. Теперь касательно остальных 283 арбитров: во-первых, мы продолжаем обучение. Во-вторых, с каждым, кто окончательно выбрал эту профессию, ведется индивидуально воспитательная работа, направленная на соблюдение принципов честной игры. И для них огромная мотивация - конкурировать и попасть в этот список арбитров топ-23. В ближайшей перспективе для арбитров также рассматривается дополнительная мотивация. Для лучшего арбитра будет предоставлен социальный пакет плюс премия в крупном размере, что позволит ему приобрести недвижимость или автомобиль. Мы намеренно профессию арбитра делаем элитной. Департамент судейства - это команда номер один!" - заявил глава КФФ.

Барменкулов отметил, что в свое время нынешнее руководство Федерации футбола приняло департамент судейства в состоянии глубокого кризиса и деградации. Тогда этот департамент был главным инструментом для манипуляции результатами игр.

"Качество судейства в премьер-лиге составляло 34 процента, а к 2023 году мы вышли на уровень компетенции в 76,6 процента. В этом году мы должны выйти минимум на 90 процентов. Акцентирую ваше внимание: вся деятельность судейского корпуса сегодня находится под постоянным контролем и мониторингом Департамента судейства УЕФА. Дополнительно к этому я официально обратился в ФИФА, чтобы глава Судейского комитета Пьер Луиджи Каллина дал личную оценку работе нашего департамента судейства по окончании этого сезона. Резюмируя по судейству, хочу сказать: да, есть ошибки судейства, но динамика говорит за себя - качество неизменно растет! Нам всем необходимо принять этот факт, и мы все вместе должны помогать арбитрам в их развитии", - подчеркнул Барменкулов.

Главный футбольный функционер также ответил на заявления спортивного директора ФК "Астана" Игоря Павлюка и представителя ФК "Тобол" Алимжана Калдиярова, которые резко высказались о качестве судейства.