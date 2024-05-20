Цитируем:

1. Наложить на Футбольный клуб «Астана», штраф в размере 1000 МРП, что составляет 3 692 000 (три миллиона шестьсот девяносто две тысяч) тенге. Штраф оплатить до 17 июня 2024 года. В случае невыполнения данного пункта, в соответствии с подп. 3) п. 1 ст. 61 Дисциплинарного регламента КФФ, у Клуба могут быть сняты очки или Клуб может быть переведен в низший дивизион (лигу).

В соответствии с п. 87 Кодекса, с п. 113. ДР настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете КФФ в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования на Интернет-ресурсе КФ – www.kff.kz.

2. Рассмотрение вопроса касательно высказывания учредителя «Футбольный клуб «Тобол» Калдиярова А.Д. о судействе матчей с участием ФК «Тобол» и необходимости принятии КФФ кадровых реформ в судействе.

1. На учредителя ФК «Тобол» Калдиярова Алимжана Данияровича, за дискредитацию деятельности судейского корпуса КФФ, руководства КФФ, и казахстанского футбола в целом, наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 1 107 600 (один миллион сто семь тысяч шестьсот) тенге и применить санкцию в виде запрета на вход на стадионы, на которых будут проводится матчи с участием ФК «Тобол» сроком 1 год с момента вступления данного решения в силу.

2. Калдиярову Алимжану Данияровичу оплатить штраф, предусмотренный пунктом 1 настоящего решения, в срок до 17 июня 2024 года.

В случае невыполнения данного решения, в соответствии со ст. 61 ДР, Юридический орган КФФ вправе применить в отношении Калдиярова А.Д. другие санкции в плоть до запрета на осуществление, связанной с футболом деятельности.

В соответствии с п. 87 Кодекса, с п. 113. ДР настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете КФФ в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования на Интернет-ресурсе КФ – www.kff.kz".

Учредитель "Тобола" регулярно публикует в своем аккаунте в Instagram мнения о прошедших матчах. Возможно, поводом для санкций стала эта публикация: