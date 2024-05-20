В минувшие выходные состоялись матчи 9-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Костанайский «Тобол», деливший с 12-ю набранными очками шестую и седьмую строчку в турнирной таблице с «Астаной», встречался в Караганде с аутсайдером чемпионата «Шахтером», в активе которого было 4 очка.

Руслан Валиуллин выходит один на один с вратарем «Шахтера» / Скриншот трансляции

Для команд это была уже 74-я встреча в рамках чемпионатов Казахстана. «Тобол» одержал победы в 33-х матчах и по этому показателю опережал карагандинцев на 5 игр. Еще 12 поединков завершились вничью. При этом в 38 домашних играх «Шахтер» выходил победителем 21 раз при восьми ничейных результатах.

В матче 9-го тура не смогли помочь своей команде травмированные Ислам Чесноков и Давид Энен, а также получивший в предыдущем матче четвертое предупреждение Пап-Альюн Ндиайе и дисквалифицированный за удаление Иван Миладинович. Стартовый состав «Тобола» на этот матч выглядел так: вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, Давид Домжони, Альберт Габараев и Еркин Тапалов, полузащитники Руслан Валиуллин, Евгений Шахов, Ахмед Эль-Мессауди, Эдедем Эссьен и Игор Иванович и нападающий Годберг Купер.

По воротам «Шахтера» пытается пробить Годберг Купер / Скриншот трансляции

Первые десять минут встречи прошли практически без ударов по воротам. Правда, на 5-й минуте при розыгрыше гостями на правом фланге штрафного удара после подачи Ивановича и выноса мяча из штрафной площади черногорским защитником «Шахтера» Митаром Чуковичем прямо на Эссьена, нигерийский полузащитник «Тобола» пробил с ходу метров с 30-ти, но выше ворот.

А на 11-й минуте гости организовали первый опасный момент. Эссьен с правого края от центральной линии сделал передачу в центр к штрафной площади на Валиуллина. Тот от дуги штрафной площади грудью скинул себе мяч на ход и преследуемый грузинским защитником хозяев Антоном Толордавой и полузащитником Богданом Савкивым выбежал один на один с голкипером «Шахтера» и попытался с десяти метров пробить низом мимо него в левый угол ворот. Но Егор Цуприков ногой отбил мяч, а затем сербский защитник хозяев Филип Стаменкович, опередив Купера, выбил мяч за боковую линию. Через три минуты Чукович грубо остановил на правом краю проход Тапалова, но с розыгрышем назначенного за это нарушение штрафного удара «Шахтер» справился.

На 16-й минуте состоялся первый удар по воротам гостей. Грузинский нападающий «Шахтера» Имеда Ашортия метров с двух от правого угла штрафной площади пробил низом в ближний угол, но Покатилов поймал мяч. Через две минуты «Тобол» провел хорошую атаку по левому краю, и Эль-Мессауди между двумя игроками хозяев сделал передачу низом на ход Куперу, но тот поскользнулся перед углом вратарской площадки и, падая, не попал по мячу. В середине тайма, получив мяч в центре перед штрафной, Эль-Мессауди переиграл трех игроков «Шахтера» и пробил по воротам, но мяч прилетел точно в руки голкипера. В ответной атаке Ашортия отдал пас метров в десяти по центру от штрафной площади колумбийскому полузащитнику карагандинцев Роджеру Каньясу, и тот пробил с ходу по воротам, но не попал в створ.

Давид Домжони наносит удар по воротам «Шахтера» / Скриншот трансляции

На исходе получаса игры хозяева активизировались и заработали подряд на правом краю два штрафных удара. Гости оба раза выбивали мяч за боковую линию, из-за которой Савкив при втором вводе мяча забросил его к ближнему углу вратарской площадки, откуда подключившийся к атаке защитник Алмас Тулюбай пробил в касание в ближний угол ворот, но надежно сыграл Покатилов. На 34-й минуте после подачи Ивановича со штрафного удара с правого края защитники выбили мяч, но его снова подхватил сербский полузащитник «Тобола» и сделал подачу в штрафную площадь. На нее откликнулся Асранкулов, который, стоя спиной к воротам, скинул мяч головой на левый край вратарской площадки, откуда Домжони с ходу пробил по воротам низом. Однако Цуприков в последний момент отбил мяч ногой.

Через три минуты хозяева заработали первый угловой удар. Нападающий хозяев Айбар Абдулла сделал подачу от левого углового флага на дальнюю штангу, где попытавшийся перехватить мяч Покатилов не дотянулся до него. А находившемуся во вратарской площадке Каньясу не составило труда в прыжке послать мяч головой в незащищенные ворота - 1:0.

Воодушевленные хозяева могли до перерыва еще раз отличиться, когда на последней из четырех компенсированных минут Савкив бросил из-за левой боковой линии мяч к ближнему углу вратарской площадке, откуда Стаменкович головой перевел его в центр, но находящийся перед воротами Толордава в прыжке не попал по нему головой.

На второй тайм у «Тобола» вместо Купера и Асранкулова вышли Жаслан Жумашев и Бейбит Галым. На 51-й минуте гости заработали угловой удар на правом краю атаки, но после подачи Ивановича защитники выбили мяч. На исходе часа игры Иванович же опасно пробил справа со средней дистанции, но мяч пролетел рядом с левым верхним углом ворот. Следующий удар по воротам хозяев состоялся на 67-й минуте, когда при розыгрыше углового удара на левом краю Галым выполнил подачу ко вратарской площадке, а Жумашев пробил головой выше ворот. Через четыре минуты Жумашев в хорошей позиции получил мяч в штрафной площади, но во время удара слева по воротам подоспевший Толордава в подкате выбил мяч за лицевую линию. А после розыгрыша этого стандарта Домжони пробил головой выше ворот. На 74-й минуте вступил в игру Покатилов, выбивший на угловой мяч из правого от себя нижнего угла ворот, куда слева пробил вышедший на замену еще один колумбийский легионер «Шахтера» нападающий Хуан Асприлья. А через пять минут Шахова в составе «Тобола» сменил Радослав Цонев.

Защитник «Тобола» Еркин Тапалов и грузинский нападающий «Шахтера» Имеда Ашортия / Фото vk.com/fcshakhter

На 82-й минуте Галым опасно прострелил слева, голкипер в падении лишь коснулся мяча, к которому никто из игроков не успел. Через две минуты тот же Галым пробил низом слева с линии штрафной площади в ближний угол, но Цуприков поймал мяч. А через три минуты опасно пробил уже справа с линии штрафной площади в дальний угол ворот Эдь-Мессауди, но голкипер в броске отбил мяч. За две минуты до окончания основного времени матча на поле вместо Ивановича и Валиуллина вышли Нурбол Жумаделов и Аманжол Бакитжанов, но и этот отчаянный шаг наставника «Тобола» не принес результата. В итоге костанайский клуб потерпел второе подряд гостевое поражение.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ так прокомментировал матч:

- У нас есть много проблем. Есть повреждения, есть дисквалификации из-за перебора желтых карточек и удаления. Поэтому, готовясь к этому матчу, я ожидал тяжелой игры. И она такой и получилась. Но в первом тайме мы тоже могли забить: мы создали три стопроцентных момента. Концентрации не хватает, что ли? Или мастерства. Все равно в этой ситуации мы должны были забивать два мяча, тогда игра сложилась бы по-другому. Что еще могу сказать? На каждом поражении надо учиться.

По итогам 9-го тура «Тобол» остался на прежнем месте, отставая на три очка от лидирующего «Актобе», который сыграл с «Ордабасы» в нулевую ничью. Также вничью - 1:1 - завершился матч в Семее между занимающими второе и третье место «Елимаем» и «Кайратом». Еще одна нулевая ничья в туре была зафиксирована в матче идущего четвертым «Жетысу» с опустившимся на девятую строчку «Кызылжаром». А обошел петропавловский клуб «Атырау», нанесший на своем поле поражение «Астане» - 1:0. С таким же счетом «Кайсар» выиграл дома у «Жениса», сменившего «Шахтер» на нижней строчке турнирной таблицы.

Следующий матч в рамках чемпионата «Тобол» проведет 1 июня на своем поле, где его соперником будет «Кайсар». А перед этим костанайский клуб встретится 25 мая в Караганде в стартовом матче Кубка лиги с «Женисом» и 29 мая сыграет на своем поле первый полуфинальный матч Кубка РК с «Атырау».