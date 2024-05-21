17 мая заместитель акима Костаная на брифинге рассказывал, как город ликвидирует последствия стихийного бедствия, какие выплаты сделаны, сколько жилья людям нужно и сколько строится. Сообщил, что на дачах уже почти наведен порядок. А в «НГ» накануне звонили с жалобой именно по этому поводу. Мы решили сопоставить слова и реальность.

Про «свои силы»

- Горячка прошла, всякие партийцы, депутаты на фоне нашего разорения зафиксировались и мы остались с проблемами один на один, - говорила одна из владелиц дачи в «Садоводе». - Хотя бы тот же мусор убирать как? Да, два погрузчика от акимата работают, но людей, чтобы грузить, нет. Поначалу были волонтеры, солдатики. А теперь - все, кончились. Почему в «Дорожнике» есть, а у нас нет? Кто в акимате за эту разнарядку отвечает? Своими силами, говорите? Я вам дам расклад про «свои силы»: если в начале этой эпопеи найм грузчика стоил 1,5-2 тысячи тенге в час, то сейчас 5 тысяч. И ты еще найди их попробуй. А мусора столько, что нанимать надо на целый день. Да не на один. Иначе горы мусора будут лежать под дождем, гнить...

Дама намеревалась дозвониться до всех: санитарной службы, акимата. Видимо, дозвонилась. Курсанты Академии МВД в «Садовод» вернулись.

В пятницу, 17 мая, мы их запечатлели: ребята возвращались после трудовой вахты. На вопрос, много ли работы, ответили коротко: «Хватает».

Тобол - разрушитель

Конечно, основные дороги в «Садоводе» расчищены, это сделали в первую очередь. Но на участках и обочинах еще убирать и убирать.

Это общество, которое всегда было в плюсе за счет близости к реке (одни пляжи там чего стоили), страшнее всех было в этом году наказано Тоболом. Не просто 100-процентное затопление, здесь вода разрушала дома, выворачивала взрослые деревья, снесла 50 электрических опор.

На дачных участках вдоль береговой линии, сейчас изрядно размытой, бешеный поток создавал настоящие котлованы, вдоль улиц пригибал к земле сосны, ели. Так они и висят.

И повсюду на ветках тех деревьев, что уцелели, пучки камыша, клочья водной растительности, мусора, спаянные илом. Да на такой высоте, что не по себе становится.

Ну и не без парадоксов: в 20 шагах от добротного дома, где люди жили постоянно и который сейчас полностью развален, стоят себе качели. Практически без повреждений. Вполне действующие.

Про свет и воду

Там же неподалеку расположена одна из четырех насосных станций этого общества. Сейчас она бездействует.

- Двигатели сняли и сейчас с ними работают в ГКП «Костанай-су», - объясняет председатель ПК «Садовое общество «Садовод» Олег МОЩЕНКО, - промоют, просушат, проведут испытания. И если все нормально, то вернем на место.

Почему, спрашиваю, ГКП этим занимается. Мощенко честно отвечает, что недавно на встрече в городском акимате они с коллегами попросили власти подключить «административный ресурс». Без этого дачные общества, пострадавшие от паводка, не справляются. В «Садоводе», например, по прикидкам председателя, ремонт и возможная замена всего утопленного и испорченного оборудования тянет миллионов на 30. Сейчас это не по силам. Кстати, на аппаратном совещании двухнедельной давности аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ как раз говорил о том, что надо как можно быстрее обеспечить дачникам вхождение в полевой сезон, то есть помочь дать воду и электричество.

Если двигатели насосных удастся восстановить, то через 7-10 дней в «Садоводе» планируют их запустить.

Что касается электричества, то из трех трансформаторных подстанций одна сейчас действует.

- Помогло ТОО «ЭПК Форфайт», - говорит председатель, - материал мы купили, работы они выполнили безвозмездно. Ребята с горэлекектросети восстановили линию, которая через Тобол идет от парка. Восстановили и испытали КТП, которая на насосной станции, и с той стороны мы начинаем подключать людей. Дальше нам предстоит устранять аварийность на воздушных линиях и поэтапно подключать участки. Две КТП у нас в ремонте, там необходимы счетчики. Мы их заказали, они должны прийти на следующей неделе. Стоят где-то по 65 тысяч тенге, но нам за 50 продали. Как узнают, что мы из «подтопленнников», продают по себестоимости.

Устранять аварийность, о которой говорит Мощенко, это значит монтировать полсотни опор, тянуть провода. Сейчас полутора километров электросетей на этих дачах просто нет.

Сохранилась только душевая

На участках люди помаленьку копаются. Правда, не все. Так у некоторых сложилась ситуация, что не до собственно дачных забот. Например, у семьи Татаренко. Муж, жена и двое детей сначала после затопления участка почти три недели обретались у друзей. Теперь квартиру снимают. И пытаются реанимировать свой дом, в котором живут с 2015 года и который является их единственным жильем.

Сейчас дачный участок напоминает цыганский табор - на просушку разложен разный скарб, стоит бытовая техника, что-то явно не подлежит восстановлению. Спрашиваю, считали ли супруги сами свои потери. Дмитрий ТАТАРЕНКО безнадежно машет рукой и говорит, что около 4 млн тенге.

- У нас почти все новое. Дивану два года, машинку стиральную только в сентябре купили, газплита, духовка - всему год-два от силы, - перечисляет Олеся ТАТАРЕНКО, - плюс ремонт. У нас сохранилась только душевая, потому что там все кафелем выложено. Хотелось бы, чтобы все-таки справедливо оценили.

Дмитрий ведет на экскурсию, периодически предупреждая, что «тут не наступайте, может провалиться». Дом сушат, на улице работает генератор, который дал сосед дядя Костя. Собственный генератор утонул.

И сейчас видно, что жилье было неплохое, в него немало вкладывали. В окнах - хорошие стеклопакеты. Бойлерная, кухня, спальня, что-то вроде зала, перегородку поставили и сделали комнатку для дочки. Обшивали стены гипсокартоном, он теперь, конечно, расплылся. И что самое плохое - уже после первого технического обследования ситуация ухудшилась, в стенах появились новые трещины. Супруги говорят, что ухудшение официально зафиксировано.

Пока смотрим на утраты, обсуждаем слухи о том, что по оценке ущерба, нанесенного паводком товарно-материальным ценностям, можно рассчитывать только на 550 тысяч тенге. Больше не дадут.

- Единовременную выплату мы получили, - отвечает Дмитрий на вопрос о финансовой помощи государства, - про остальное пока ничего не знаем. Собеседований не проходили. Но слышали, что пока акимат занимается жителями Колесных рядов, до дачников очередь не дошла. Хочется, чтобы с домом решилась проблема. Мы были бы не против покупки нового жилья, чтобы там стоимость государство компенсировало.

«Не расстаюсь с телефоном»

Ирина Ивановна и Вячеслав Леонидович ГНЕСЬ тоже имеют на даче единственное жилье. Сейчас ночуют в мансарде.

Они, кошка Маруся и кот Тимофей. Греются все там от печной трубы. Маруся - звезда Инстаграма. Год назад добрейшей Ирине Ивановне ее сосватали волонтеры. Во время потопа кошка неделю спасалась на верхотуре этого домика... Выжила, любима и все так же ласкова. Вот бы человеческие горестные истории заканчивались так же. Увы.

Семья Гнесь приехала в Костанай лет десять назад со станции Сурган, когда там из всех благ цивилизации остался только свет. Денег хватило на покупку лишь дачного домика «из силикатного кирпича, а толщина стен - в полкирпича».

- Пристроили, расширили, потолки подняли, воду провели в дом, санузел сделали, все удобства, машинка-автомат стиральная стояла. Только отопление - печное. Ну, оно не в тягость, мы всю жизнь печь топили. А тут дом не сильно и большой. 45 квадратов, - рассказывает хозяин.

Сейчас в более-менее нормальном виде осталась только верандочка. В ней и живут. Ирина Ивановна была в санатории, когда случилось наводнение. Приехала - а у них и нет почти ничего. Не осталось. Мебель около бани сейчас сложена. В топку пойдет. На диване пес Пират теперь отдыхает.

В доме потолки обвалились, в пристройке горбыль и бревна обнажены - сушатся. В стеклопакетах стоит вода. Щелкнешь - бегут пузырьки, как в аквариуме.

Конечно, в самое тяжкое время они жили у детей в городе. Те все для них сделали. Но месяц назад вернулись. Домой захотели очень. В свой собственный дом.

Вход на мансарду - с улицы. Лезем по лесенке. Наверху немного мебели, соседи дали. Хозяйка грустно все показывает. Вячеслав Леонидович снизу говорит, что «нам бы деньги выплатили, чтобы это все восстановить, я не собираюсь хоромы строить».

- А я хотела бы другое жилье, - признается Ирина Ивановна. - Что ж нам все сделать и ждать следующего наводнения? Так ведь в следующий раз нам вообще государство ничем помогать не станет. Скажут: вы знали, что в зоне подтопления, ищите другое место. А на что нам другое жилье приобретать?

Пока, впрочем, государство им и так еще ничем не помогло. На 17 мая они даже безусловные 100 МРП не получили, хотя документы у них приняли.

- И ни на какую беседу нас еще не звали, - говорит женщина, - я с телефоном не расстаюсь, но пока - тишина.

Так и живут. В режиме ожидания и надежды.

Мы рассказали истории только двух семей. А всего в «Садоводе» 42 дома являлись жилыми круглогодично. И наверняка у многих хозяев проблемы похожие.

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