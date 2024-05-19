Дворняжка с такой кличкой приютилась во дворе дома № 14 по ул. Темирбаева в Костанае прошлым летом. О судьбе собаки рассказала жительница дома Марина ЛЕБЕДЕНКО.

- Роза - молодая (чуть больше 2-х лет), коммуникабельная и очень социальная собачуля. Она влюбила в себя всех: и детей, и взрослых. Собака доброжелательная и подвижная - драйв обеспечен! А ещё - любительница полежать в цветнике в окружении роз - оттуда и кличка, - рассказала Марина. - Большой неожиданностью было для всех рождение у неё 4-х щенков. В ноябре прошлого года неравнодушные жительницы дома взяли их под опеку и разместили семейство в одной из зоогостиниц Костаная, где животные проживали в уходе и тепле, накормленные и в безопасности.

Щенки уже нашли свой дом, а Роза все еще в поисках своего человека.

Роза влюбила в себя всех жителей двора дома: и детей, и взрослых

- Она стерилизованная, вакцинированная и чипированная. Прекрасно чувствует себя в машине и на поводке,- рассказала Лебеденко. - девушка с приданым: есть новая будка и ветеринарный паспорт. Но нет пока семьи - хозяин, отзовись! Есть такое выражение: «Спасение одной собаки не изменит мир... Но мир изменится для этой, одной собаки...»

Розу можно содержать как во дворе - в будке (которая у нее уже есть), так и в вольере. Если вы хотите содержать ее в доме, то там должно быть просторно. В квартире по этой же причине собаку держать не рекомендуется. На цепи - тем более.

Чтобы забрать Розу, позвоните Марине Лебеденко или напишите в WhatsApp по номеру телефона: +7-777-423-72-23.

- Желающие взять собаку в свой дом могут проехать вместе с нами в зоогостиницу и познакомиться с ней там, - отмечает Марина. - Обратная связь обязательна! Хотя бы первое время.

Фото Марины ЛЕБЕДЕНКО