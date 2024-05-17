Полицейские предупреждает жителей о новом виде мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками медицинского учреждения, после чего приглашают жителей на диспансеризацию или флюорографию, сообщает Polisia.kz.

Иллюстрация с сайта Polisia.kz

– Подбирают дату и время обследования, просят сообщить код, пришедший на телефон. После подтверждения кода сообщают, что запись успешна прошла. Спустя некоторое время, получив доступ к госуслугам, оформляют на вас кредит, – сообщил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью криминальной полиции ДП Павлодарской области Ризабек ЖАНАТ.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, не сообщайте коды SMS по телефонам и не пересылайте незнакомым лицам, всегда перепроверяйте от кого приходят сообщение и читайте содержание. Предупредите своих пожилых родственников, чтобы они были бдительны и не поддавались на уловки мошенников.

Если у вас есть подозрение на мошенничество, обязательно сообщите об этом в полицию.



