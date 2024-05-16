Сенатор Али Бектаев предложил отменить утильсбор для сельхозтехники в Казахстане. Соответствующий депутатский запрос он озвучил сегодня на заседании палаты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В своем депзапросе Али Бектаев высказался о проблемах износа и дефицита сельскохозяйственной техники. По его словам, 76 процентов сельхозтехники, используемой в Казахстане, изношено. При существующих нормативах в настоящее время на полях не хватает 65 тысяч тракторов и 43 тысяч комбайнов.

"В стране действуют 10 заводов по производству различной сельскохозяйственной техники и 8 предприятий по производству самоходной техники. К сожалению, уровень казахстанского содержания в таких тракторах и комбайнах составляет всего 42-44 процента. Основные запчасти импортируются. Именно поэтому цена конечной продукции так высока и недоступна для аграриев. Кроме того, большинство легких сельскохозяйственных устройств и оборудование для заготовки кормов, сеносборники и сеялки производятся за рубежом. Почему мы не можем производить эту простую технику, состоящую в основном из металла? Есть ли в Казахстане в целом государственная политика развития отечественного аграрного машиностроения?" - задался вопросами Али Бектаев.

Кроме того, сенатор отметил высокую стоимость утилизационного сбора за покупку новой сельскохозяйственной техники. Это приводит к тому, что крестьяне не могут купить новую технику и вынуждены использовать и постоянно ремонтировать устаревшие тракторы и комбайны.