В Казахстане предложили отменить утильсбор для сельхозтехники
Tengrinews.kz
Сенатор Али Бектаев предложил отменить утильсбор для сельхозтехники в Казахстане. Соответствующий депутатский запрос он озвучил сегодня на заседании палаты, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
В своем депзапросе Али Бектаев высказался о проблемах износа и дефицита сельскохозяйственной техники. По его словам, 76 процентов сельхозтехники, используемой в Казахстане, изношено. При существующих нормативах в настоящее время на полях не хватает 65 тысяч тракторов и 43 тысяч комбайнов.
"В стране действуют 10 заводов по производству различной сельскохозяйственной техники и 8 предприятий по производству самоходной техники. К сожалению, уровень казахстанского содержания в таких тракторах и комбайнах составляет всего 42-44 процента. Основные запчасти импортируются. Именно поэтому цена конечной продукции так высока и недоступна для аграриев. Кроме того, большинство легких сельскохозяйственных устройств и оборудование для заготовки кормов, сеносборники и сеялки производятся за рубежом. Почему мы не можем производить эту простую технику, состоящую в основном из металла? Есть ли в Казахстане в целом государственная политика развития отечественного аграрного машиностроения?" - задался вопросами Али Бектаев.
Кроме того, сенатор отметил высокую стоимость утилизационного сбора за покупку новой сельскохозяйственной техники. Это приводит к тому, что крестьяне не могут купить новую технику и вынуждены использовать и постоянно ремонтировать устаревшие тракторы и комбайны.
"По состоянию на 2024 год объем утильсбора составляет от 370 тысяч до 7,3 миллиона тенге за трактор и от 1,6 миллиона до 8,3 миллиона тенге за комбайн. Для крестьян это значительные суммы. Хозяйства, которые не могут уплатить утильсбор, перестали приобретать новую технику. Сеют и собирают урожай на старой технике, используют устаревшие машины на запчасти, а оставшееся сдают в металлолом. Так какова в этом процессе роль "Жасыл даму", которое собирает деньги за утильсбор? Считаю, что государство если и не выиграет, то точно не проиграет, если откажется от утильсбора с сельскохозяйственной техники", - предложил сенатор.
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