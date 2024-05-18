«Манная пенка» - так эту штуку называли в моем детском саду -дцать лет назад. Это блюдо, наряду со «снежками» из яичных белков (когда-нибудь напишу, как делать), приносило малышне истинную радость. Подавали обычно с молоком, но и без него отлично.

Для мусса можно использовать не только домашние ягоды, но и пюре из магазина

Советская «Книга о вкусной и здоровой пище» определяет это блюдо как фруктовый мусс. По рецепту из нее я и сделала.

Требуется любое фруктовое пюре. У меня было из красной смородины, протертой, без семян. Еще нужны манная крупа, вода, сахар и какая-нибудь отдушка. Можно было взять ванильный сахар, но его в нужный момент у меня не нашлось. Зато в наличии был апельсин, с которого я сняла теркой немного цедры.

В кастрюльку сыплем сахар, добавляем воды, пюре. Перемешиваем.

Ставим на средний огонь. Доводим до закипания. Надо, чтобы сахар полностью растворился. Тонкой струйкой всыпаем манку, постоянно помешивая содержимое кастрюли. Я обеспечивала тонкость струйки, высыпая крупу из молочника. Но открою страшный секрет: даже если комочки в пюре все-таки будут, это не критично. Потому как следующий этап - взбивание.

Массу надо отставить, чтобы остыла градусов до 30-35. И взбить до увеличения объема вдвое. Орудовать можно погружным блендером, миксером... В прежние времена пыхтели с венчиком.

Крупинок манки не найдете. В наличии будет легкая масса, похожая на крем. Если намерены съесть не все за один присест, то разложите сразу в симпатичные формочки, креманки. Это все-таки не желе, из форм красиво не вытряхивается. И накройте пищевой пленкой, чтобы верх не подсыхал.

С детства помню, что вкусно запивать молоком. Или в компании с творожной массой. Сахара можно класть меньше, чем указано в рецепте. Зависит от того, насколько сладкие фрукты или ягоды используете.

Ингредиенты

100 г фруктового или ягодного пюре, 40-50 г манной крупы, 50 г сахара (можно меньше), 250 мл воды, 0,5 ч. л. цедры апельсина.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ