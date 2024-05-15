Ежегодно весной и осенью в Казахстане начинается призыв граждан на срочную воинскую службу. И как правило, общество делится на два лагеря: одни идут по собственной инициативе в армию, а другие избегают отдавать долг родине. В студии «Голос народа» летчик-истребитель, полковник в отставке, военный аналитик Ермек Сейтбатталов рассказал, что такая практика среди молодых казахстанцев действительно развита и он назвал причины такой «болезни».

Фото: Голос народа

Исходи из неоднократных опросов редакции «Голос народа» о службе в армии, можно сделать вывод, что и сами родители неохотно отдают своих детей на службу. Ермек Сейтбатталов провел параллели и сравнил службу в вооруженных силах сегодня с тем временем, когда он сам был курсантом.

«В советское время, участвуя в партийных собраниях, я часто критиковал заместителя командира эскадрильи, одного майора, сам будучи курсантом. Я его критиковал и все они относились к этому полностью серьезно и мне за это ничего не было. У меня был юношеский максимализм и сейчас я многие вещи понимаю, что я где-то был резок. Но они, исходя из своей мудрости жизни, поддерживали и говорили, что все правильно, вы имеете на это право. А сейчас вы попробуйте попасть в эти высокие кабинеты. Подойдите к депутату. Он вас выслушает, но ничем не поможет. Я не говорю про всех, но основная характерная черта – вот такая», – поделился летчик-истребитель.

С тем мнением, что молодые казахстанцы неохотно идут в армию, полковник в отставке согласился. Такую тенденцию он назвал «болезнью» и назвал способы ее лечения.

«То, что молодежь неохотно идет в вооруженные силы, то да, есть такое. Чтобы понять успех лечения этой болезни, необходимо правильно поставить диагноз. Я не хочу сейчас вещать истину в последней инстанции. Я просто приведу пример: когда я был молодым капитаном – командиром звена, это 4 самолета, 2 летчика, несколько техников, человек 16-20 было в подчинении. И приходили каждый призыв к нам солдаты. В авиации солдат не очень много. Когда они приходили, я в первый же день старался их собрать и начать с ними беседовать. Так я примерно выяснял их ценности. Все командиры у нас были психологи и педагоги. Они не пытались на месте гасить инициативу, а сейчас командиры тоже должны видеть все это, а не исходить из своего «я», – считает военный аналитик.

Кроме того, Ермек Сейтбатталов добавил, что он против призывного подхода в комплектации вооруженных сил. Он считает, что должны быть профессиональные вооруженные силы, которые должны быть набраны и специально обучены.

«Все те агрессоры, которые готовятся к военным действиям, им где-то от 25 до 40 лет, они это все прошли, обучились. Они ежегодно не с нуля начинают обучение, а наоборот - совершенствуются. Узнают различные способы, хитрости, как убивать людей, как обманывать. Не дай бог какие-то события начнут происходить в нашей стране, и мы противопоставим вчерашних школьников с тонкой шеей, то они их перестреляют, как воробьишек. Жалко же таких ребят, которые жизни не видели – выставить их против зверюг. Представьте родителей, матерей, что будет если начнутся военные действия. Так нельзя делать», – утверждает военный аналитик.

Он также отметил, что сегодня утверждать, что казахстанские вооруженные силы готовы к отпору любой агрессии, откуда бы она не исходила, невозможно.