Апелляционную жалобу братьев Владимира и Евгения ПОСТУЛЬГИНЫХ на постановление Специализированного суда по административным правонарушениям Костаная рассмотрели сегодня, 14 мая, в Костанайском областном суде.

10 мая. На первом заседании Владимир Постульгин показывает на видео, что он пристегнул ремень

2 апреля автомобиль, которым управлял Евгений, остановили полицейские в районе КиНЭУ, на пересечении улиц Строительная и Чернышевского. Владимир сидел на переднем пассажирском сидении. Им показали запись камеры видеонаблюдения и пояснили: зафиксировано, что Владимир не пристегнул ремень безопасности. Поэтому и водитель, и пассажир должны заплатить штраф. Постульгины стали спорить, утвеждая, что ремень был пристегнут. Суд первой инстанции постановил, что полицейские действовали правомерно.

Кадр из видео с записи камеры наблюдения предоставленной в суде/Фото Евгения ПОСТУЛЬГИНА

На первом заседании в областном суде судья Айша НУРЛУМБАЕВА ознакомилась с записью камеры видеонаблюдения, предоставленной полицией в качестве доказательства. Прийти к единому мнению тогда не смогли. Поэтому судья приняла решение привлечь эксперта для изучения видеозаписи.

Сегодня эксперт в суде не выступал. Заседание началось с опроса Евгения Постульгина.

- Вы обжаловали постановление суда первой инстанции от 9 апреля. Что вы можете дополнить по доводам этой жалобы? - уточнила у него Нурлумбаева.

- Когда нас остановили, я с самого начала говорил полиции, что брат был пристегнут! На видео мы видим кусок грязного стекла - из-за этого ремень плохо видно! Но если его видно снизу, то, значит, и верхняя часть ремня тоже пристегнута! - эмоционально ответил Евгений. - Требования жалобы я, конечно же, поддерживаю!

Судья огласила постановление:

- Постановление Специализированного суда по административным правонарушениям Костаная отменить с прекращением производства в отношении Постульгиных Владимира и Евгения в рамках предусмотренных правонарушений по ч. 1 ст. 615 КоАП РК «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» и ч. 3 ст. 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения» за отсутствием в их действиях составов данных правонарушений. Апелляционную жалобу Постульгиных удовлетворить. Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения, оно может быть обжаловано и опротестовано.

В комментариях под сообщением о первом заседании по этому делу читатели писали, что по законодательству полиция может выписать штраф за непристегнутый ремень пассажира только водителю, а не самому пассажиру. Но, как пояснили «НГ» братья Постульгины, 2 апреля полицейские выписали штраф им обоим, причем изначально именно Владимиру (около 15 000 тг, но с условием оплаты в течение недели - 7000 тг), то есть пассажиру, а когда Евгений (водитель) стал фотографировать госномер на полицейском автомобиле и снимать происходящее на видео, то штраф выписали и ему, причем уже 36 000 тенге, так как в этом году он был оштрафован за непристегнутый ремень безопасности.

Евгений пояснил, что уже оплатил штраф в размере 36 000 тенге, так как собирался продавать автомобиль. Теперь он намерен обратиться за помощью к юристу чтобы вернуть эти деньги. Владимир свой штраф не оплачивал.

Фото Андрея СКИБЫ