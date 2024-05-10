Апелляционную жалобу от братьев Владимира и Евгения ПОСТУЛЬГИНЫХ на постановление Специализированного суда по административным правонарушениям Костаная рассмотрели сегодня, 10 мая, в Костанайском областном суде.

Как пояснили Постульгины, 2 апреля автомобиль, которым управлял Евгений, остановили полицейские в районе КиНЭУ, на пересечении улиц Строительная и Чернышевского. Владимир сидел на переднем пассажирском сидении. Им показали запись камеры видеонаблюдения и пояснили: зафиксировано, что Владимир не пристегнул ремень безопасности. Поэтому и водитель, и пассажир должны заплатить штраф.

Постульгины стали спорить, ведь они были уверены, что ремень был пристегнут. Суд первой инстанции постановил, что ремень безопасности Владимир не пристегивал.

- Ранее у брата в этом году был штраф за непристегнутый ремень, и ему в полиции выписали штраф - 36 000 тенге, так как это повторное нарушение. А мне - 7000 тенге, - сообщил Владимир Постульгин.

Судья отметила - на представленной административному суду видеозаписи Владимир не пристегнут.

- Мы пристегнулись, еще когда со двора выехали. В тот момент мы были пристегнуты! - настаивал пассажир.

В суде ознакомились с видеозаписью. Секретарь по кадрам останавливал ее, судья и Владимир Постульгин спорили. Осложнялась дискуссия тем, что на кадрах у мужчины в руках смартфон, поэтому сложно разглядеть, был он пристегнут или нет.

Евгений Постульгин подтвердил суду, что его брат был пристегнут.

Судья приняла решение, что для изучения видеозаписи нужно привлечь эксперта. Заседание перенесли на неопределенный срок.

Фото Андрея СКИБЫ